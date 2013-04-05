Yunanlılar ormanları yakmaya başladı!

Rus Televizyonu RT, ekonomik krizden dolayı yakıt giderlerini karşılayamaz hale gelen Yunanlıların ormanları keserek yakmaya başladığını iddia etti.

RT'nin haberine göre, Yunanistan'da ekonomik krizden sonra yakıt giderlerinin dört kat artarak 500 eurodan 2 bin euroya kadar çıkması üzerine özellikle kırsal kesimde aileler daha ucuz olan kaçak odun kullanımına yöneldi.

RT, Yunan yetkililere dayanarak son iki yılda ormanlardan kaçak odun kesiminin ikiye katlandığını bildirdi.

Akaryakıt masrafının yüzde 400 artması yüzünden özellikle Yunanistan'ın kuzeyindeki binlerce yıllık ormanların yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu bildiren Rus Televizyonu, yerel yönetimlerin kaçak kesimle baş edememesi nedeniyle merkezi hükümetin cezaları artırmak üzere harekete geçtiğini kaydetti.