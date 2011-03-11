T24

‘Hem de çok batmış’



‘CEHENNEMİN DİBİNE DÜŞECEKLERDİ’



‘Yunan milli sporu: Vergi kaçakçılığı’



Papandreu, AB-IMF’den faiz indirimi istiyor





Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, büyük sıkıntı yaşayan Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik kriz için “Yunanlılar b.ka batmış durumda” dedi.IMF Başkanı Kahn’ın “Fransız Canal+” televizyonuna verdiği ve pazar günü yayınlanacak demeci Yunanistan’ın saygın gazetesi Kathimerini’de manşet oldu. Kathimerini, Atina’da olay yaratan demecin tam metnini yayınladı.Kathimerini gazetesine göre, Strauss-Kahn geçen Mayıs ayında Yunanistan’ın borç krizinin yarattığı iflas durumundan kurtulmak için IMF’ye başvurduğu günleri anlattığı demecinde Atina’da IMF karşıtı gösteriler hakkında şu yorumu yaptı: “Bizi sorumlu sayıyorlar. Biz hiç sorumlu değiliz ama bu çok tabii. Gerçek şu ki bu insanlar orada b.ka batmış durumda. Hem de çok batmış durumda!”.Dominique Strauss-Kahn, Kathimerini’de yayınlanan şekliyle demecinde IMF’den acil borç para için bürosuna gelen Yunan ekonomi bakanı Yorgo Papakonstantinou’nun ruh halini de anlatıyor.IMF başkanı “suratları çok ciddi. Bize, bir şeyler yapın diyorlar. Yunan hükümeti o sabah AB ile anlaşmış, IMF’ye ihtiyacımız var beyanında bulunuyor. Çok mutlu değiller...” ifadesini kullanıyor.Strauss-Kahn ayrıca Yunan yetkili için “kendi isteği ile gelmiyor, acı bir durum, halkı için geliyor, hiç de mutlu değil... Kararlar alması gerektiğini, kendisi alması gerektiğini biliyor, paraya ihtiyaç var, bize onun için geliyor” şeklinde ayrıntılara giriyor.Strauss-Kahn, Yunanistan’da IMF’ye yöneltilen eleştirilere cevaben ise “bize gelmesek cehennemin dibine düşeceklerdi. İki hafta sonra memur maaşlarını ödeyecek paraları olmayacaktı. Ahali bankadan paralarını çekecekti. Tam bir dağılma” diye konuşuyor.IMF Başkanı Dominigue Strauss-Kahn, Fransız kanalına demecinde ayrıca vergi kaçakçılığını “Yunanlıların milli sporu” olarak tanımlıyor. Kathimerini’ye göre Strauss-Kahn şöyle konuşuyor:“Sokaktaki insanın ruh hali, aldatıldığı şeklinde. Ancak, kendileri de bu işi pişirdi. Vergi ödemiyorlardı. Bu milli sporları. Tam bir serserilik. Üstelik zenginler de”.Kathimerini gazetesi haberini “IMF Başkanı Yunanlılar için söylenebilecek en kötü sözleri söylüyor” başlığı ile duyurdu.Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ülkesine sağlanan Avrupa Birliği (AB) ve IMF yardımının faiz oranının düşürülüp vadenin uzatılmasının Yunanistan’ın uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesinde “belirleyici” olabileceğini söyledi. Papandreu Fransız Le Monde gazetesinde yer alan söyleşisinde, “AB/IMF kredilerinde geri ödemelerin uzatılması ve faiz oranlarının düşürülmesi, uzun vadeli hedeflerimizi tutturmaya devam edebilmemizde belirleyici faktörler olacaktır” dedi.Papandreou, Euro Bölgesi liderlerinin yarınki zirveleri ve 24-25 Mart’taki AB toplantısının, “Avrupa’nın piyasalarla yüzleşebilmesi için son şanslar” olduğunu da belirtti.Ağır borç krizi içinde bulunan Yunanistan, geçen yıl AB ile IMF’den önerilen mali yardımı kabul etti. Yunanistan’a yardım planına göre, Euro bölgesi ülkeleri Yunanistan’a 30 milyar euro, IMF ise 10 milyar euro, toplamda 40 milyan euro yardım için el sıkıştı.