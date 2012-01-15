-Yunanlı futbolcular "aç" kaldı ATİNA (A.A) - 15.01.2012 - Ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan'da, mali kriz devletin ve toplumun tüm yapısını olumsuz etkilerken, Yunan spor kulüplerinde görev yapan bazı yerli ve yabancı sporcuların maaşlarının ödenmemesi nedeniyle geçim sıkıntısı çektiği, kimilerinin de parasızlık yüzünden yiyecek bulmakta zorlandıkları bildirildi. Yunan medyasında çıkan haberlerde, Yunan atletizminde krizden en çok etkilenen alanın futbol olduğu belirtilirken, mali imkansızlıklar nedeniyle Yunan futbolununun "vitrinin çatırdamaya başladığı" ifade edildi. Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, Panathinaikos ve Olimpiakos gibi büyük futbol kulüplerinin dışında diğerlerinin çoğunun ekonomik çıkmazda bulunduğu ve milyonlarca avro borçları yüzünden uzun süreden beri futbolcularının maaşlarını ödeyemediğini duyurdu. Ethnos, Yunan profesyonel liglerinde oynayan çok sayıda futbolcunun ekonomik zorluklar nedeniyle geçim sıkıntısı çektiğini belirttiği haberinde, bazı futbolcuların kaldıkları evin kirasını ödeyemedikleri için kapı dışarı edildiğini, kimilerinin de kulüp başkanının kafesinde bedava karınlarını doyurarak vakit geçirdiklerini yazdı. Gazete haberinde ayrıca, bazı takımların oynadıkları maçların giderlerini karşılayamadıkları için, hakem parasını futbolculardan topladıklarını, deplasmana gittiklerinde ise, restoranda yemek yiyecek paraları olmadığı için, kendilerinin hazırlayarak yanlarında getirdikleri yiyecekleri yedikleri belirtti. Ethnos gazetesine açıklama yapan Yunanistan Profesyonel Futbolcular Birliği PSAP Başkanı Stelios Yannakopulos, Yunanistan liglerinde oynayan futbolcuların "bir cehennem yaşamı" içinde bulunduğunu belirterek, "Karşı karşıya bulunduğumuz durum sadece zor değil, aynı zamanda korkunç. Elektriğini keserlerse, seni evinden atarlarsa, ya da yiyecek yemek bulamıyorsan bu yaşam değil" dedi. Yannakopulos, Yunanistan'ın üç profesyonel liginde toplam bin beşyüz futbolcu bulunduğunu ve her gün bunlardan şikayet telefonları aldığını belirterek, "Maddi imkansızlıklar nedeniyle grup halinde bir evde kalan futbolcular olduğunu biliyorum. Bunlar, bir paket salçalı makarna alabilmek için kendi aralarında para topluyorlar. Profesyonel futbolculuk artık sadece kağıtlarda kaldı. Birçok kişi futbolu bırakarak başka işlere yöneliyor" diye konuştu.