Yunanlardan Türklere özel ucuz tatil

T24 - Yunanistan'daki kriz Türk turizmci için fırsat oldu. Fiyatlarını yüzde 50-70 oranında indiren Yunan otelciler, Türk tur şirketlerinin kapısını aşındırıyor.

Krizin pençesindeki Yunanistan, turizmde umutlarını Türk turiste bağladı.

Yunan seyahat acenteleri ve oteller son aylarda Türk tur operatörlerinin kapısını çalarken, fiyatlarını da ortalama yüzde 50-70 indirdi. Bu, Türkiye’deki birçok tur operatörünün 2012 destinasyon programları içine Yunanistan’ı ve adaları da dahil etmesini sağladı.

Radikal'in haberine göre yapılan programlar Türk turist için oldukça cazip. 99 Euro'ya Yunanistan’da bir adada hafta sonu tatili geçirmek mümkünken, beş yıldızlı bir otelde bir haftalık tatilin fiyatı ise 300-400 Euro arasında değişiyor.

Geçen hafta düzenlenen turizm fuarı EMITT de Yunanlı turizmcinin Türkiye’ye olan ilgisini ortaya çıkardı. Türk tur operatörlerinin standları bugüne kadar görmedikleri sayıda Yunan otel ve acenteci ile doldu. EMITT fuarında Yunan otelcilerin Türk tur operatörlerine yönelik oldukça özel fiyat ve promosyon uyguladığını belirten Baracuda Tur Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, “Yunanistan’ın Tasos Adası ve Halkidiki bölgesine yönelik turlar hazırladık. Bunların fiyatları hafta sonu 2 gece 3 gündüz olmak üzere 4 yıldızlı bir otelde 99 Euro olacak. Bu bölgelerde tatil yapmak için 400-500 Euro'yu gözden çıkarmak gerekirdi. Bu fiyatlara Şile’de bile tatil yapamazsınız” dedi.

Jolly Tur Yurtdışı Turlar Müdürü Tolga Tekin “Yunan adalarına yönelik programlar hazırlıyoruz. 2012’de 7500 kişiyi Yunanistan ve adalara götürmeyi planlıyoruz. Bu geçen yıla göre yüzde 100’lük bir artış demek. Yunanistan’a ve adalara yönelik tur fiyatları ortalama 300-400 Euro arasında değişecek. Bu fiyat düzgün bir otelde ulaşım dahil fiyatları kapsıyor. Bu yıl Yunan adalarında bir haftalık tatil Antalya’dan ucuz olacak” dedi.

Öte yandan sadece tur şirketleri değil, birçok fırsat sitesi de oldukça uygun fiyata turlar düzenlemeye başladı. Şehrikeyif fırsat sitesi de 1 gece konaklamalı 2 günlük Selanik, Kavala, İskeçe, Dedeağaç, Gümülcine Turu’nu kişi başı 69.9 TL’den satışa çıkardı.