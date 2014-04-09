Yunanlar Merkel'i grevle karşılıyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel Cuma günü Yunanistan'a resmi bir ziyarette bulunacak. Yunanistan'da ziyaret öncesi bir heyecan yaşanıyor. Ekonomik krizden çıkma mücadelesi veren ülkede Başbakan Merkel'in ziyareti „Bir umut“ olarak algılanıyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Almanya'yı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile Berlin'de biraraya gelen Başbakan Angela Merkel, Yunan hükümetinin izlediği ekonomik reform paketinden övgüyle söz etmişti. Yunanistan'daki ekonomik gelişmelerden umutlanan Başbakan Merkel'in Atina bütçesine özel aktarımlarda bulunulabileceğine ilişkin sözleri ise Berlin- Atina arasındaki buzların yavaş yavaş erimesine yol açmıştı. Sonuçta Yunanistan 11 yıl aradan sonra kara geçmeye başlamıştı. Yani artık devletin geliri, giderinden fazla durumda.

Yeni sayfa açılıyor

Başbakan Angela Merkel'in cuma günkü ziyareti Yunanistan'da işte bu yüzden çok önemseniyor. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos, Merkel'in Atina ziyaretini, ülkesinin yeni bir sayfa açtığına dair önemli bir kanıt olarak nitelendiriyor. Venizelos, geçtiğimiz Cumartesi günü Atina'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde Merkel'in ziyaretini, Yunanistan'a yönelik bir destek olarak nitelendirdi.

Reformlar uygulanmalı

Yunanistan'ın ekonomik krizden çıkabilmesi için Almanya'dan gelecek olumlu açıklamaların son derece önemli olduğunu belirten Atina merkezli düşünce kuruluşu Eliamep'ten Jorgos Tzogopoulos, ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken hususların da bulunduğuna işaret ederek şöyle konuşuyor:

'Merkel'in ziyareti, ekonomi çevrelerinde Berlin'in birşekilde ekonomik desteği olarak algılanacağından, reformların uygulanmasına yönelik güven sağlamaya katkısı olacaktır. Yani politik söylemlerin sembolik anlamda büyük önemi var. Ancak bunun koşulu vaat edilen reformların uygulanmasına bağlı olmalı. Aksi halde ekonomi çevrelerinin Yunan hükümetine kalıcı olarak güven duymaları söz konusu olamaz.'

Devlet tahvilleri satlıacak

Yunanistan'da haftalardır bu yılın ilk yarısına kadar yeniden finans piyasasına dönülüp dönülmeyeceğine dair spekülasyonlar yapılıyor. Çünkü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bu ülkenin kredi notunu yeniden yükseltme konusunu sürüncemede bırakıyor. Aslında karar geçen hafta açıklanacaktı, ancak Ağustos'a ertelendi.

Merkel'in ziyareti bu aşamada iyimserler için yeni umutlar doğurdu. „Ta Nea“ gazetesinin haberine göre Merkel'in Atina'ya ulaştığı gün Yunan hükümeti üç ve beş yıllık devlet tahvilleri piyasaya sunarak, nabız yoklayacak.

Reformlar Yunanistan için avantja dönüşebilir

Ekonomi portalı Capital.gr yöneticisi, Ekonomi uzmanı Thanassis Mavridis iyimser olmamak için bir neden görmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdüyor:

'Avrupa'da şu anda yeni yatırım alanları arayan çok sayıda sermaye mevcut. Uluslararası fonlar gelişmekte olan ülkelerden sonra kendilerine nisbeten daha güvenli pazarlar arıyorlar. Bu bağlamda Yunanistan yeninden finans piyasalarına girmede büyük bir şans yakalayabilir.'

Almanya yakın takipte

Öte yandan Alman siyasetçiler de son aylarda Yunanistan'daki feform sürecini yakından takip ediyorlar. Hatırlatmak gerekirse; Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael Roth yılbaşından kısa süre önce ani bir kararla Yunanistan'a gitti. Hemen ardından, iki hafta sonra da Dışişleri Bakanı Steinmeier Atina'daydı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Gauck da Mart başında, özellikle basının yoğun ilgisi eşliğinde yine Yunanistan'a gitti. Şimdi de 18 ay aradan sonra Başbakan Merkel yolculuk hazırlığına başladı.

İlgi tesadüfi değil

Almanya'dan bu denli yoğun ziyaretçi akınının „Tesadüf“ olmadığını söyleyen Jorgos Tzogopoulos, şu değerlendirmede bulunuyor:

'2009 yılını anımsayın. O zaman da mı kriz vardı? Hayır kriz yoktu. Bugün, yeniden finans piyasalarına girmek istediğimiz için kriz zoraki olarak geçti mi? Hayır, aslında kriz sürüyor. Ancak finans piyasalarına dönüş kararının olumlu bir haber olduğunu görmek gerekir. Peki hangi yöne? Eğer yatırımcıların gittiği yöne doğru atlarımızı sürebilirsek piyasaya para akışı sağlarız, böylece bir çok insanın yaşamını da kolaylaştırmış oluruz.'

Sözler tutulmalı

Ancak Yunanistan'a vaat edilen yardımların tam olarak gerçekleşmediğini de görmek gerekir. Örneğin 2013 yazında Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble Atina'da bir ön sözleşme imzalayarak, bir Yunan yatırım fonunun kurulması için ilk adımı atmıştı. Ama bugüne kadar ilerleme olmadı. Kimbilir, belki de bu fon Merkel'in ziyarenden sonra kurulur.