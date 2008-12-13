'Yunanİsyan' orduyu alarma geçirdi

Yunan gençlerin derdi ne?

Yunanistan'da göstericiler polis yaktı

Anarşist isyan Avrupa'da

Anarşist isyana bir de grev eklendi

'İki akılsız Rambo Yunanistan'ı kaosa sürükledi'

Yunanistan'da geçen cumartesi günü 16 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesiye patlak veren şiddet olayları karşısında silahlı kuvvetler "sarı alarma" geçti. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Ta Nea’ya göre, şiddet eylemlerinin orduya da yönelmesi olasılığı düşünülerek, deniz, kara ve hava kuvvetlerindeki tüm üslerde güvenlik önlemleri arttırıldı.Nöbetçilere takviye mermi dağıtıldı, şüpheli görmeleri durumunda derhal amirlerine bilgi vermeleri emredildi. Şiddet olaylarının merkezi başkent Atina’da, polisin elindeki gözyaşartıcı gazlar tükendi.Askeri tesisler dışındaki çöp bidonları ile terk edilmiş otomobillerin de uzaklaştırılması talimatı verildi. Yunanistan’ın tüm dünyadaki büyükelçilik ve konsolosluklarına da güvenlik önlemlerini arttırmaları talimatı gönderildi.İçişleri Bakan yardımcısı ve genelkurmay eski başkanı Panayotis Hinofotis 16 yaşındaki gencin ölümü için resmen özür diledi. Buna rağmen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri protesto gösterilerini dün de sürdürdü. Atina yeni çatışmalara sahne olurken, Selanik’te bir grup anarşist muhafazakar Makedonia gazetesini bastı.Öğrenciler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, kaos ortamını "genç neslin yarını için endişe ve arayışlarından yararlanan profesyonel eylemcilerin işi olduğunu" söyledi.Karamanlis, "güçlü bir hükümet işbaşındadır" diyerek erken seçim ve istifa senaryolarını yalanladı. Polis memuru Krokoneas’ın savunmasını üstlenen ve "Gencin ölmesi Allahın emri idi" diyen avukat Alekzis Kuyias’ın ofisine taşlarla saldırdı. Ofiste önemli hasar meydana geldi.Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis’i telefonla arayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını polis kurşunuyla yitiren 16 yaşındaki genç için üzüntüsünü dile getirdi.Yunanistan’da yayınlanan gazeteler, iki liderin olaylara ilişkin gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını yazdı.Ülke genelindeki protesto gösterileri bugün de şiddet ve yoğunluğunu yitirdiği gözlenen bir biçimde devam etti.Başkent Atina'da 2'si kent merkezinde olmak üzere 4 gösteri düzenlenirken, göstericileri kordon altında tutmak isteyen güvenlik ekipleri ile protestocular arasında yer yer kısa süreli çatışmalar yaşandı.Gösterilerini Noel'e kadar sürdürme kararı aldıklarını açıklayan orta öğretim ve üniversitelilerin oluşturduğu öğrenci grupları, önümüzdeki günlerde derslere girmeme, sonrasında Noel nedeniyle tatile girecek olan okullarını işgal etme, kent merkezlerinde yolları kapatma ve gösteriler düzenlemeyi programladıklarını bildirdiler.Söz konusu program çerçevesinde bu akşam Atina merkezinde 2 gösteri daha yapılacağı kaydedilirken, metro istasyonlarında toplanacak olan öğrenci gruplarının, gençleri, süregelen durum hakkında bilgilendirecekleri kaydedildi.Söz konusu "ayak üstü bilgilendirme toplantılarının" kent merkezindeki "Omonia" Meydanına uzanacak gösteri yürüyüşüyle noktalanacağı açıklandı.Aynı tür gösterilerin Selanik ve Hanya kentlerinin yanı sıra bir çok kentte daha yapılmasının planlandığı da belirtildi.Gösterici grupların haftalık planlarını da sundukları gündemlerine göre, Atina'da Pazartesi günü, "Aleksandras" caddesinde yer alan polis merkezi önünde oturma eylemi yapılacak. Aynı eylemin ülkenin başka kentlerindeki polis merkezleri önünde de eşzamanlı olarak düzenlenmesinin beklendiği belirtildi.Salı günü Atina kent merkezi ile ana caddelerini gösterilerle kapatma kararı alan protestocuların, Çarşamba günü de Atina Adliyesi önünde gösteri yapmayı planladıkları açıklandı.Farklı kentlerde olsalar dahi, geçen günlere göre daha örgütlü oldukları gözlenen göstericilerin, önümüzdeki Perşembe günü ülke genelinde bir protesto gösterisi yapacakları kaydedildi.Öte yandan, basın yayın organları, Grigoropulos'un ölümüne yol açan merminin balistik incelemesinin sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanmasının beklendiğini duyurdular.Haberlerde, mermi üzerinde yapılan incelemelerden edinilen verilerin, doku mikro zerreleri haricinde beton örneğine de rastlandığını ortaya koyduğu, bunun kurşunun Grigoropulos'a saplanmadan önce çevredeki binalardan birine çarpmış olması olasılığını bir kez daha gündeme getirdiği iddia edildi.Basın yayın organları, Grigoropulos'un yaşamını yitirmesine yol açan ve Atina Koridalos cezaevine nakledilen polis memuru Epaminondas Korkoneas ile çalışma arkadaşı polis memurunun, henüz belirlenemeyen bir nedenle Atina'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Lamia kentindeki Domoko cezaevine nakledildiklerini duyurdular.Haberlerde, Korkoneas'ın avukatı Aleksis Kuyas'ın Atina kent merkezinde bulunan bürosuna dün akşam düzenlenen saldırının ise güvenlik güçlerinde endişe yarattığı belirtildi.Kuyas'ın bürosu dün akşam maskeli şahıslar tarafından basılmış ve çalışan personel dışarıya çıkarıldıktan sonra bürodaki bilgisayar ve benzeri cihazlar ile arşiv tahrip edilmişti.Bu arada, Yunanistan Radyo Televizyon Üst Kurumu (ESR), televizyon ve radyoları, olaylarla ilgili haberlerinde dikkatli olmaya çağırdı.ESR, şiddet içeren karelerin haber bültenlerinde, "toplum dışı aşırılıklara gidilmesi yolunda cesaretlendirici" olmaları olasılığı dikkate alınarak yayımlanmasını, polis ve sorgu ekiplerinin görüntülerinin ekranlara yansıtılmasından kaçınılmasını, inceleme sürecinde delil teşkil eden belge ve diğer verilerin kamuoyuna sunulmamasını talep etti.Öte yandan, bu sabaha karşı, Atina'nın güney semtlerinde, banka şubeleri, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin (YDP) bir bürosu, Yunanistan telekomünikasyon şirketinin (OTE) bir şubesi ile bir süpermarketin hedef alındığı saldırılar düzenlendiği bildirildi.Kentin "Kalamaki" semtinde bulunan "Geniki", "Agrotiki", "Citi" ve "Ethniki" bankalarının şubeleri, YDP bürosu, OTE şubesi ve süpermarketin hedef alındığı saldırılarda, molotofkokteylleri ve ev yapımı patlayıcı maddeler kullanıldığı kaydedildi. Saldırılarda ciddi maddi hasar meydana geldiği belirtildi.