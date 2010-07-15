Yunanistan'la Karagöz krizi

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UNESCO’nun eylül ayında aldığı ve kısa süre süre önce tescil ettiği ‘Karagöz Türk kültür mirasıdır’ kararında Yunanistan Kültür Bakanlığı daire başkanlarından Teti Hacinikolau’nun “Karagöz Yunanistan kültür mirasının figürüdür” şeklinde iki satırlık çekincesi yeraldı. Gelişme Yunan Kültür ve dışişleri bakanlıklarını harekete geçirdi. Kültür Bakanı Pavlos Gerulanos tescil edilen karar için detaylı bilgi isterken, UNESCO’daki Yunanistan Temsilcisi Yorgo Anastasopulos “Kültür bakanlığına, Karagöz’ün Yunan kültür mirası olduğuan ilişkin UNESCO’ya bir açıklama göndermesini tavsiye etmiştim” dedi.Baklavanın patentini de Türkiye’ye kaptıran Yunanistan’da bundan sonra yapılabilecek tek şeyin Türkiye ile Karagöz için müzakere olduğu ileri sürüldü. To Vima gazetesine göre, Yunan hükümet çevreleri Yunanistan’ın Karagöz ile ilgili kültürel çekincelerinin anlam taşıyabilmesi için bir uzlaşma sağlanabilmesi amacıyla Türkler ile müzakere yapılması şart olduğunu belirtti. Başbakan Papandreu ise UNESCO kararı sorulduğunda gülümseyerek “Türklerin kendi Karagöz’ü olsun, bizim kendi Karagöz’ümüz” demekle yetindi.Yunanistan’da belki bilinmeyen belki de görmezlikten gelinen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de Karagöz’ü Türk saydığı. Gölge oyunu kahramanı ‘Karagiozis’ (Karagöz) Yunancada mecazi olarak ‘gülünç’ veya ‘palyaço’ anlamına da gelir. Taşrada küçük bir gazetenin sahibi Aleksandra Katrami bir hâkime ‘Karagiozis’ dediği için Yunan mahkemesince birkaç yıl önce 20 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuştu.AİHM 2009’da Katrami’yi aklayıp Yunan devletini 7 bin Euro para cezasına çarptırdı. Gerekçede “Karagiozis, Türk kültüründen alınan Yunan gölge oyunundaki bir kukla tipidir” denildi.