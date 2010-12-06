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YUNANİSTAN'LA 48. GÖRÜŞME 7 ARALIKTA ANKARA (A.A)

06 Aralık 2010 01:12

-YUNANİSTAN'LA 48. GÖRÜŞME 7 ARALIKTA ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında sürdürülmekte olan istikşafi görüşmelerin yeni toplantısının 7 Aralıkta yapılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, istikşafi temasların 48'incisinin 7 Aralıkta Atina'da yapılacağı belirtildi.  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, ''tarafların iyi niyet içinde belli ilerlemeler sağladığını'' belirtmiş, görüşmelerin kararlılıkla sürdürülmesine önem verdiklerini kaydetmişti. 

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