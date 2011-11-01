-Yunanistan'ın referandum kararı BRÜKSEL (A.A) - 01.11.2011 - Avro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin geçen hafta anlaşmaya vardığı Yunanistan'ı kurtarma planının referandumda reddedilmesi halinde ülkenin temerrüt riski bulunduğunu bildirdi. Juncker RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın AB ile vardığı yardım anlaşmasına ilişkin yapmayı planladığı referandumdan ''hayır'' kararının çıkması durumunda ülkenin temerrüte düşme riskini dışlamadığını vurgulayarak, Yunanistan'da referandumun gündeme gelmesinin piyasalarda güvensizlik yarattığına dikkat çekti. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun referandum kararı alırken Avrupalı mevkidaşlarını haberdar etmediğine işaret eden Juncker, liderlerin 3-4 Kasım tarihlerinde Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek G20 Zirvesinde bu konuyu değerlendireceğini ifade etti. Avro Bölgesi liderleri 27 Ekim'de düzenlenen zirvede, ağır borç yüküyle mücadele eden Yunanistan'a 130 milyar avro değerinde yardım kararı almıştı. Liderler ayrıca, elinde yüksek miktarda Yunan tahvili bulunduran özel bankaları, söz konusu tahvillerinin değerini yüzde 50 kırpmaya ikna etmişti. Yunanistan'ın 350 milyar avro civarındaki kamu borcunu en az 100 milyar avro düşürerek büyük ölçüde sürdürülebilir hale getiren hamle bankalara pahalıya patlarken liderlerin finans sektörüne yaptığı ''ya hiç, ya yüzde 50'' tehdidi işe yaramıştı. Avro Bölgesi liderleri Yunanistan'ı tekrar kurtarırken sırada bekleyen İtalya ve İspanya gibi ülkelere destek için 440 milyar avroluk Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) kaynaklarını da 1 trilyon avro düzeyine çıkarma kararı almıştı.