Yunanistan'ın parası bitmek üzere

Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Staikouras, ülkenin nakit rezervlerinin neredeyse tükendiğini açıkladı.



Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Christos Staikouras, 130 milyar Euro'luk yardım paketinin yeni dilimi beklenirken ülkenin elindeki nakdin hızla tükendiğini söyledi.

Staikouras katıldığı bir konferansta, "Ülkenin nakit rezervinde durum sınırda" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de bu hafta parlamentoda onaylanan yeni tasarruf paketi sayesinde Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkma riskinin kısa vadede azaldığını, artık sorumluluğun resmi kreditörlerin üzerinde olduğunu açıkladı.

Yunanistan Maliye Bakanlığı yetkilileri, yeni yardım diliminin ay sonuna doğru serbest bırakılmasının beklendiğini ve bu nedenle vadesi 16 Kasım'da dolan 5 milyar Euro'luk kısa vadeli borcun çevrilmesinin düşünüldüğünü belirttiler.

Avrupa Birliği'nden üst düzeyli bir yetkili de, Euro Bölgesi maliye bakanlarının Pazartesi günü Yunanistan'a acil krediyi serbest bırakmaları beklenmese de bu ülkenin hiçbir şekilde 16 Kasım'da temerrüde düşmesinin söz konusu olmayacağını söyledi.