Yunanistan'ın milli bayramında Türk bayrağı krizi

Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne karşı 1821 yılındaki isyanı simgeleyen 25 Mart milli bayramı arifesinde Selanikli bir vatandaşın evinin balkonuna Türk bayrağı asması tepki yarattı. Balkondaki bayrağa tepki gösteren Yunanlılar bayrağın indirilmesi için polise haber verdi.

Yunanların 1821 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanmalarını simgeleyen 25 Mart milli bayramı arifesinde bir Selaniklinin evinin balkonuna Türk bayrağı asması tepki yarattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz perşembe gecesi Selanik şehri milli bayram nedeniyle Yunan bayrakları ile donatılırken, işlek caddelerden Vasilisis Olgas’da bir apartman dairesinin balkonuna Türk bayrağı asıldığını görenler, polisi arayarak müdahalede bulunulmasını istedi.



Yunan medyasına göre; polis, birkaç dakika sonra, balkonunda Türk bayrağı asan Selaniklinin kapısını çalarak, “durumu yeniden değerlendirme” tavsiyesinde bulundu. Balkonuna Türk bayrağı asan Selanikli de polisin tavsiyesi üzerine birkaç dakika içinde Türk bayrağını kaldırdı.



Türk bayrağı krizi sosyal medyada da yankılanırken, bazı kullanıcılar “Ayıp”, “O adamı asın”, “Utanıyorum” şeklinde yorumlar yaptı.