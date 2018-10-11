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Dünya

Yunanistan'ın Meriç bölgesinde, üç genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Io Chokona / Atina, 10 Ekim 2018 (DHA) Yunanistan’ın Meriç bölgesinde, boğazlarından bıçaklanarak öldürülen üç genç kızın cesedi bulundu

11 Ekim 2018 02:54

Io Chokona / Atina, 10 Ekim 2018 (DHA) Yunanistan’ın Meriç bölgesinde, boğazlarından bıçaklanarak öldürülen üç genç kızın cesedi bulundu.
Didimotihos’un Prangio bölgesinde tarlasını sürmek üzere yola çıkan bir çiftçi, bugün öğleden sonra sazlıkların arasında korkunç manzarayla karşılaşınca hemen polise haber verdi.
Adli tıp uzmanının yaptığı ilk açıklamaya göre, ikisi 15 ve 18 yaşları arasında olan, sığınmacı ya da yasa dışı göçmen oldukları sanılan üç kız, yaklaşık 24 saat önce öldürüldü. Cesetler, otopsi için Aleksandrupoli Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Polis, soruşturma başlattı.

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