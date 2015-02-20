'Yunanistan'ın Euro'dan çıkışına hazırlanılıyor' iddiası

Piyasalarda gözler Yunanistan-Euro Bölgesi görüşmelerine çevrilirken Almanya’dan çarpıcı bir iddia geldi.

Alman Der Spıegel dergisi, AMB yetkililerinin, Yunanistan'ın Euro Bölgesi’nden çıkışı için hazırlık yaptığını öne sürdü. Dergi, “AMB çalışanları diğer ülkelerin Euro Bölgesi’nde ne şekilde bir arada kalabileceklerine dair acil durum planları hazırlıyorlar” ifadesini kullandı.

Yunanistan, kredi anlaşmasının 6 ay uzatılması için dün talepte bulunmuştu. Euro Bölgesi maliye bakanları bugün Yunanistan’ın başvurusunu görüşecek.