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Ekonomi

'Yunanistan'ın Euro'dan çıkışına hazırlanılıyor' iddiası

Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Yunanistan'ın Euro Bölgesi’nden çıkışı için hazırlık yaptığını öne sürüldü

20 Şubat 2015 16:59

Piyasalarda gözler Yunanistan-Euro Bölgesi görüşmelerine çevrilirken Almanya’dan çarpıcı bir iddia geldi.

Alman Der Spıegel dergisi, AMB yetkililerinin, Yunanistan'ın Euro Bölgesi’nden çıkışı için  hazırlık yaptığını öne sürdü. Dergi, “AMB çalışanları diğer ülkelerin Euro Bölgesi’nde ne şekilde bir  arada kalabileceklerine dair acil durum planları  hazırlıyorlar” ifadesini kullandı.

Yunanistan, kredi anlaşmasının 6 ay uzatılması için dün talepte bulunmuştu. Euro Bölgesi maliye bakanları bugün Yunanistan’ın başvurusunu görüşecek.

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