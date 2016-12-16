Yunanistan'ın emekli ikramiyesi kararı AB'yi karıştırdı

Yunanistan Parlamentosu, iflasın eşiğinde olan ülkeye kurtarma fonu sağlayan kreditörlerin taleplerine karşı çıkarak emeklilere bir kerelik ikramiye ödemesi yapmaya karar verdi. Ancak Euro Bölgesi ikramiyenin kurtarma paketi şartlarıyla uyumlu olup olmadığını tartışıyor.

Parlamento'nun bu kararının ardından, Euro Bölgesi'nin Yunanistan'a yardımı yöneten birimi Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), 2017'de devreye girmesi beklenen kısa vadeli borç yapılandırma programının askıya alındığını açıkladı.

Konuyu çözüme ulaştırmak için Alman Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere Berlin'e giden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras görüşmede "Yunan ekonomisinin son dönemdeki olumlu seyrinden, bütçe geliri hedeflerinin aşılmasından ve yıllar sonra ekonomimizi nasıl büyüttüğümüzden bahsedeceğim" dedi.

Kreditörlerin endişelerini gidermeye çalışan Çipras, ekonomik büyümenin kurtarma paketinin koşulları olan 'kemer sıkma önlemlerinin' açtığı yaraları iyileştireceğini söyledi.

Yunanistan Parlamentosu maaşı 800 euro altında olan emeklilere Noel ikramiyesi olarak toplamda 617 milyon euro ödeme yapılmasını öngören tasarıyı onaylamıştı.

Atina, ödemenin vergi gelirlerinden sağlanan 1 milyar euroluk bütçe fazlası ile karşılanacağını duyurmasına rağmen kreditörler perşembe günü açıklama yaparak ülkenin borç yapılandırma 'sürecinin gidişatı hakkında kaygılı olduklarını' belirttiler.

ESM'nin kısa vadeli borç yapılandırma programını askıya almasının ardından, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Komisyonu ve ESM programın geleceğinin bir an önce konuşulması gerektiğini söyledi.

Üç kurum, Yunanistan konusunda karar verilmesi için Eurogroup'un planlanandan daha erken bir tarihte toplanacağını açıkladı.

Yunanistan'ın borç krizine karşı sert tavrı ile bilinen Almanya, Yunanistan'ın ikramiye kararına karşı çıkıyor.

Alman Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kurtarma planının başarılı olması için tüm üyelerin ortak hareket etmesi gerek" dedi. Ancak tüm Euro Bölgesi ülkeleri bu görüşe katılmıyor.

Konuyla ilgili konuşan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Yunanistan'ın bağımsız bir ülke olarak böyle bir karar almaya hakkı olduğunu ve 'Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde tutmak için Yunanistan'ın ülke onuruna zarar verecek uygulamalardan kaçınılması gerektiğini' savundu.

Yunanistan ve kreditörleri arasında 5 Aralık tarihinde yapılan anlaşmada Yunanistan'ın 300 milyar euroluk borç yükününün hafifletilmesi amaçlanıyordu.

Anlaşmaya göre, Yunan hükümetinin borç tutarı değişmeyecek ancak borcun bir kısmının vadesi uzatılacak ve değişken faiz oranı Euro Bölgesi'ndeki düşük faiz ortamından yararlanarak sabitlenecekti.

Başbakan Aleksis Çipras ise konunun "tehditlere başvurmadan" çözüme ulaştırılması gerektiğini söyledi.