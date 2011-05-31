Yunanistan'ı kızdıran fotoğraf

T24- Yunanistan krizden çıkma yollarını ararken, Hollandalı gazete Santororini'nin Türklerin Yunan adalarını almaya hazırlandığını yazdı.



Gazetenin Santororini’deki kilisenin tepesine photoshop’la Türk bayrağı dikmesi Yunanistan'ı karıştırdı.



Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan’da sular durulmuyor.

Ülkede hemen hemen her gün yürüyüşler yapılıyor, halk hükümete tepkisini dile getiriyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Hollanda'da yayımlanan De Pers isimli gazete, Santorini’deki Yunan Ortodoks Kilisesi’nin kubbesindeki haç yerine photoshop hillesiyle Türk bayrağı yerleştirdi.



Yunan medyası, De Pers’e ateş püskürdü. Yunanistan Büyükelçisi Yiannis İkonomidis de, “Yaptığınız, Yunanistan’ı rencide etmiştir” dedi.