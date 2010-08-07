Yunanistan'ı İtalyan 'Derviş' kurtaracak

T24- Yunanistan Başbakanı Papandreu, 2001 krizinde Ecevit'in ABD'den Derviş'i getirmesine benzer hamle yaptı. İtalyan eski bakan Padoa-Schioppa'yı danışman olarak atadı



Rekor borcu ve bütçe açığı nedeniyle Avrupa'nın hasta adamı haline gelen ve krizden çıkabilmek için her yolu deneyen Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu, 2001 krizi sırasında Bülent Ecevit Hükümeti'nin ABD'den Kemal Derviş'i getirmesine benzer bir hamle yaptı. Hükümet, ülkeyi çöküşten kurtarmak için özel yetkilerle donatılmış bir ekonomik danışman atadı. Ancak Komşu'nun Derviş'inin Yunanlı değil, İtalyan olması şaşkınlık yarattı.





Nüfuzunu kullanacak





Papandreu'nun ekonomi danışmanı ekonomist Tommaso Padoa-Schioppa, İtalya'da Romano Prodi hükümetinin eski bakanı. 2006-2008 yılları arasında maliye bakanlığı yapan Tommaso Padoa- Schioppa, vergi politikasındaki başarısıyla adından söz etttirmişti. "Vergi güzeldir" sözünün sahibi olan İtalyan Derviş, Yunan hükümetine vergi politikası, bankacılık sistemi ve borç yönetimi konularında danışmanlık yapacak. Yunanistan Padoa- Schioppa'ya danışmanlık hizmeti için ne kadar ödeneceğini açıklamadı.





300 milyar euroyu aşan borç yükü nedeniyle Euro Bölgesi'nde krize yol açan Yunanistan, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'ndan üç yıllık 110 milyar euro kredi anlaşması yapmış ve ilk dilimi almıştı. Bütçe açığını azaltma yolunda güçlü bir başlangıç yaptığı belirtilen Atina, bütçe açığını söz verdiği gibi yıl sonuna kadar yüzde 8.1'e indirebilmek, hedeflediği gelir düzeyine ulaşmak için vergi kayıp ve kaçağıyla büyük bir mücadele başlatmıştı. Papandreu, uluslararası finans dünyasına karşı oluşan kötü imajdan kurtulmak ve yeniden politik saygı kazanmak için İtalyan ekonomistin deneyimlerinden ve güçlü nüfuzundan faydalanmayı planlıyor.





Maliye bakanlığı dışında Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyeliği de yapan Padoa-Schioppa, Paris merkezli Notre Europe adlı düşünce kuruluşunun ve danışmanlık firması Promontory Financial Group'un Avrupa Bölgesi Başkanlığını yürütüyor.



