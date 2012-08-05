T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye olimpiyat tepkisi

Yunan gazeteleri Bakanı Kılıç'ın sözlerini ve Başbakan Erdoğan'ı eleştirerek 'Olimpiyat ateşi meğer Türkler'inmiş' şeklinde tepki manşetleri attı

05 Ağustos 2012 13:08

Başbakan Erdoğan’ın 2020 Olimpiyatları’yla ilgili verdiği demeçlerin ardından Spor Bakanı Suat Kılıç’ın “Antalya’daki Olimpos Dağı, Olimpiyatlar’a adını veren dağ. Olimpiyat meşalesini doğduğu topraklara götürmek gerek” açıklaması, Yunan basınından büyük tepki topladı.

Yunan basını, Bakan Kılıç’ın sözünü manşete çıkararak “Türkler’den provokatif çıkış, olimpiyat ateşi Türkler’inmiş” ve “Türklerin ne içtiğini söyleyin” başlıklarıyla adeta savaş açtı. Londra Yaz Oyunları’nın başlamasıyla birlikte iyice kızışan 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma yarışında Başbakan Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın açıklamaları Yunanlar’ı kızdırdı. Kılıç, “Antalya’daki Olimpos Dağı, Olimpiyatlar’a adını veren dağ. Olimpiyat meşalesini doğduğu topraklara, Anadolu’ya götürmek gerek” demişti. Bu açıklama Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan ve Kılıç’ı cahillikle suçlayan Yunan basını, “Türkler, olimpiyat oyunlarının simgesi olan meşaleyi sahiplendi. Bu onların ayrı bir tarihi olduğunu gösteriyor. Demek ki onların da Zeus ve Prometheus’u var” yorumunda bulunurken, “Lütfen Türkler’in ne içtiğini söyleyin”, “Türkler olimpiyatları sahiplendi” ve “Provokatif açıklama” başlıklarını kullandı.

Yunan medyasına göre Yunan Olimpiyat Komitesi’nin başındaki isim Isidore Kouvelos, Erdoğan ve Kılıç’a tarih öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

ETİKETLER

suat kılıçtayyip erdoğanakpyunanistanolimpiyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24