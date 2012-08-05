Yunanistan'dan Türkiye'ye olimpiyat tepkisi

Başbakan Erdoğan’ın 2020 Olimpiyatları’yla ilgili verdiği demeçlerin ardından Spor Bakanı Suat Kılıç’ın “Antalya’daki Olimpos Dağı, Olimpiyatlar’a adını veren dağ. Olimpiyat meşalesini doğduğu topraklara götürmek gerek” açıklaması, Yunan basınından büyük tepki topladı.

Yunan basını, Bakan Kılıç’ın sözünü manşete çıkararak “Türkler’den provokatif çıkış, olimpiyat ateşi Türkler’inmiş” ve “Türklerin ne içtiğini söyleyin” başlıklarıyla adeta savaş açtı. Londra Yaz Oyunları’nın başlamasıyla birlikte iyice kızışan 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma yarışında Başbakan Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın açıklamaları Yunanlar’ı kızdırdı. Kılıç, “Antalya’daki Olimpos Dağı, Olimpiyatlar’a adını veren dağ. Olimpiyat meşalesini doğduğu topraklara, Anadolu’ya götürmek gerek” demişti. Bu açıklama Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan ve Kılıç’ı cahillikle suçlayan Yunan basını, “Türkler, olimpiyat oyunlarının simgesi olan meşaleyi sahiplendi. Bu onların ayrı bir tarihi olduğunu gösteriyor. Demek ki onların da Zeus ve Prometheus’u var” yorumunda bulunurken, “Lütfen Türkler’in ne içtiğini söyleyin”, “Türkler olimpiyatları sahiplendi” ve “Provokatif açıklama” başlıklarını kullandı.

Yunan medyasına göre Yunan Olimpiyat Komitesi’nin başındaki isim Isidore Kouvelos, Erdoğan ve Kılıç’a tarih öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.