Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlama



Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, sığınmacı krizine ilişkin olarak komşu ülke Türkiye'ye ağır iddialar yöneltti. Cumhurbaşkanı, "Türk insan kaçakçılarının Türk resmi dairelerinden destek aldığı yönünde güçlü bir şüphe duyuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı, özellikle liman işletmelerinin sanki hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi davrandığını belirtti. Yunanistan Cumhurbaşkanı, Alman Süddeutsche gazetesine yaptığı açıklamada, ellerinde bu yönde kanıtlar olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Pavlopulos, insan tacirleri ile çalışmanın bir nevi 'köle ticareti' olduğunu söyledi. Bugün Berlin'i ziyaret edecek olan Pavlopulos, Alman mevkidaşı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek.

Gabriel'den gözdağı

Öte yandan sığınmacı krizi Almanya'nın iç politikasında da sert tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, menşe ülkelerini iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların geri alınması konusunda uyardı. Gabriel, kalkınma yardımlarının azaltılabileceği yönünde gözdağı vererek, Cezayir, Fas gibi ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almasını istedi. Hristiyan Birlik partileri içinde ise sınırların kapatılması talepleri yüksek sesle dile getiriliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, şimdiye kadar sığınmacı kabülünde bir üst limit belirlenmesi önerilerini reddetmiş, ancak bu tutumu nedeniyle büyük eleştiri toplamıştı.

3 milyar euro krizi

AB ve Türkiye ise geçen kasım ayında sığınmacı akınının kontrol alınması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak AB'nin Türkiye'ye vaat ettiği 3 milyar euroluk yardımın ne şekilde bir araya getirileceği belirsizliğini koruyor. Bu paranın 1 milyar euroluk bölümünün AB bütçesinden ayrılması, diğer 2 milyar euroluk bölümün ise AB üyesi ülkelerden temin edilmesi öngörülmüştü. Ancak İtalya bu öneriye itiraz etmişti. Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, 2015 yılında deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isterken 3 bin 771 kişi hayatını kaybetti.