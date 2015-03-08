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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'dan referandum uyarısı

Yunan Maliye Bakanı, Euro Bölgesi, Atina’nın borç planlarını redderse referandum ya da erken seçime gidebileceklerini bildirdi.

08 Mart 2015 17:32


Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, eğer Euro Bölgesi bakanları borç ve büyüme planlarını redderse hükümetinin referendum ve hatta erken seçimlere hazır olduğunu söyledi.

Varufakis'in açıklaması, pazartesi günü Euro Bölgesi ülkelerinin Atina'nın reform listesini görüşecekleri önemli toplantı öncesi geldi.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Varufakis, pazartesi günkü görüşmelerde ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında uyarıda bulundu ve “Yunanistan erken seçimlere gidebilir. Referandum yapılabilir. Başbakanımın da söylediği gibi koltuklarımıza yapışık değiliz” şeklinde konuştu.

Yunan hükümeti geçen ay AB, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu ile anlaşmaya varmıştı. Buna göre, Atina'ya daha fazla yardım için reformların belirlenmesi konusunda nisan ayı sonuna kadar süre tanınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yunan Maliye Bakanı Euro Bölgesi AtinaMaliye Bakanı Yanis VarufakisEuro BölgesiAtinaCorriereSeraVarufakis Avrupa Merkez BankasıUluslararası Para FonuDeutsche Welle Türkçe AFP/Reuters BS/BK

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