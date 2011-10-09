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Dünya

Yunanistan'dan karasularını ihlal iddiası   ATİNA (A.A)

09 Ekim 2011 02:22

-Yunanistan'dan karasularını ihlal iddiası   ATİNA (A.A) - 08.10.2011 - Yunanistan, Ege Denizi'nde seyreden ''Kemal Reis'' isimli Türk savaş gemisinin, Kithnos Adası ile Kea Adası arasındaki bölgede Yunan karasularını ihlal ettiğini iddia etti. Yunan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rodos Adası bölgesinden hareket eden ve ''firkateyn'' olduğu belirtilen Türk savaş gemisinin, Santorini ile Serifos adaları civarındaki bölgeden uluslararası sulara çıktığı, daha sonra da kuzey yönüne ilerleyerek saat 17.00'de Yunan karasularına girdiği öne sürüldü. Açıklamada, Ege'deki seyri süresince Yunan donanmasına ait bir savaş gemisi tarafından izlendiği belirtilen Türk savaş gemisinin, saat 19.55'te Yunan karasularını terk ettiği iddiasına yer verildi.

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