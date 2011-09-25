Yunanistan'dan Edirne'ye kaçak kovalamacası

T24 -

Yunanistan’a bir hafta önce yasa dışı yollardan giren Filistin, Irak, Suriye ve Afgan uyruklu yaklaşık 60 kaçak, Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Kornofolia Köyü’nde gözaltında tutulmaya başlandı. Kaçaklar, bugün saat 07.00 sıralarında da Yunan askerler tarafından iddiaya göre "Ya ölürsünüz ya Türkiye’ye gidersiniz" denilip arkalarından ateş açılarak Türkiye’ye doğru kovalandı. Kurşunlardan kurtulmak için koşarak tarlalardan Türkiye’ye geçen kaçaklar sınıra 1 kilometre uzaklıktaki Edirne’nin Üyüklütatar Köyü’ne geldi. Silah seslerini duyan Üyüklütatar Köyü sakinleri jandarmaya haber verdi. Üyüklütatar Köyü’ne gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 60 kaçaktan 24’ünü yakaladı. Jandarma, çevreye dağılan diğer kaçakları aramaya başladı.Kaçaklardan Afgan ilkokul öğretmeni 27 yaşındaki Alimutullah Kevseri, "Hollanda’ya gitmek için anlaştığımız insan tacirlerinin bizi getirdikleri Yunanistan’da yakalandık. Bir haftadır Kornofolia Köyü’nde gözetim altındaydık. Yunan askerileri Türkiye sınırına getirip, "Ya ölürsünüz ya Türkiye’ye gidersiniz" diyerek arkamızdan ateş etti. Biz de kaçarak Türkiye’ye girdik" dedi.Yakalanan ve tamamı erkek olan 24 kaçak sorgulanmak üzere Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.