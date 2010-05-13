Yunanistan'dan cami açılımı

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Başbakan Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle birlikte ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'a yapacağı ziyaret öncesinde atılan adım, iki toplum arasında önemli bir jest olarak değerlendirildi.



Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’nda Osmanlı döneminden kalma beşi cami 14 eser restore edilecek ve çalışmalara Bodrum Belediyesi de destek verecek. Ayrıca 1400 Müslüman’ın yaşadığı adadaki iki camide din dersleri verilmeye başlanacak.



Yunanistan’ın Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili ve AB Kültür ve Tarih Komisyonu üyesi Elsa Papademetriou, İstanköy Müslüman ve Dayanışma Derneği Başkanı Mazlum Payizanoğlu ve yanındaki bir grup komisyon üyesi ile iki hafta önce İstanköy Adası’ndaki Cezayirli Hasan Paşa, Defterdar, Atik Moruk, Saray ve Yenikapı Camileri ile Cezayirli Hasan Paşa, Bab-ı Cedid Su Haznesi ve Hacıpaşa Türbesi’nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından gezilen beş cami ile adadaki toplam 14 Osmanlı Dönemi’ne ait çeşme, medrese ve türbenin restore edilerek, ayağa kaldırılmasına karar verildi.



Restorasyon için kaynak arayışına başlanırken, Bodrum Belediyesi de İstanköy Adası’ndaki Osmanlı eserlerinin onarımı için gereken desteği vereceğini açıkladı.



İstanköy Müslüman ve Dayanışma Derneği Başkanı Mazlum Payizanoğlu, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Germe köyündeki Germe Camii’nin tam gün, Defterdar Camii’nin ise sadece cuma günleri ibadete açık olduğuna dikkati çekti. Payizanoğlu şunları söyledi:



“Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda ikili ilişkilerin hız kazanması, aradaki buzların erimesine neden oldu. 30 bin olan ada nüfusunun 1400’ünü Müslümanlar oluşturuyor. Müslüman toplum olarak artık çok rahatız. Kültür Komisyonu’nun desteğiyle beş camimizi daha restore edip, ibadete açacağız. Her yıl adaya gelen turistlerin 350 bini Osmanlı eserlerini ziyaret ediyor.”



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da “İstanköy’de Payizanoğlu ve Belediye Başkanı Yorgo Giritsi ile görüştüm. Müslümanların ibadet ettiği ve ibadette açılacak Osmanlı eserlerine AB fonlarından verilecek desteğe katkıda bulunabileceğimizi söyledim” dedi. (habertürk)