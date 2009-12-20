Yunanistan'dan Bartholomeos'a destek

T24 - Yunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Fener Rum Patriği'nin sözlerinin dikkat çekici olduğunu söyledi.



Milliyet gazetesinini haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Grigoris Delavekuras, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamaları "herkesin dikkate almasını" savundu



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Grigoris Delavekuras, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamaları "herkesin dikkate almasını" savundu.



Delavekuras, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye’nin AB perspektifi çerçevesinde Fener Rum Patrikhanesine karşı yükümlülükleri bulunduğu" görüşüne yer verdi.



Patriği Bartholomeos’u "ekümenik" olarak niteleyen sözcü, "Ekümenik Patrik Bartholomeos, tüm dünyadaki yüz milyonlarca Ortodoks Hristiyan’ın dini ve ruhani lideridir. Bilgeliği, alçak gönüllülüğü ve AB’ye Türk katılımına olan sarsılmaz desteğiyle tanınmaktadır" ifadelerini kullandı.



Bartholomeos’un hayal kırıklığını söz konusu röportajda açık bir şekilde dile getirdiğini kaydeden sözcü, şu görüşü dile getirdi.



"Hepimiz ve özellikle ekümenik patrikhanenin ve Rum azınlığının bugün içinde bulunduğu durumdan sorumlu olanlar, onu dikkatle dinlemek zorundadırlar.



Türkiye’nin yükümlülükleri biliniyor ve hiç kimse bunları bilmezden gelemez.



Sorunlar, engeller ve eksiklikler AB’nin ilgili raporlarında da ayrıntılarıyla belirtilmiştir. (Türkiye’nin) AB karşısındaki mecburiyetleri arasında, birkaç gün önce benimsediğimiz AB Zirvesi'nin sonuç bildirgelerinde açıkça belirtildiği gibi, din özgürlüklerine ve azınlık haklarına saygı birinci sırada yer almaktadır. Bu, kendiliğinden anlaşılacağı gibi vatandaşlarına karşı olan mecburiyetin ötesinde, aynı zamanda Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin ilerlemesi için vazgeçilmez ön koşuldur."