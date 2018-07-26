Yunanistan'daki yangını ateizme bağlayan psikoposa tepki: Sana ayrılan kaynak itfaiyeye ayrılsaydı...

Akademisyen yazar Özgür Mumcu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve şu ana kadar en az 82 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak Mora Yarımadası'ndan Psikopos Amvrosios'un 'Çipras ateist olduğu için yangın çıktı' sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan tepkisini dile getiren Mumcu -"Sana ve senin gibilere ayrılan kaynak itfaiyeye ayrılsaydı yangın çıksa da derhal söndürülürdü" dedi.

Gazeteci Nevşin Mengü ise olaya ilişkin olarak, "Yobaz her yerde yobaz" diye yorum yaptı.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın ise "“Yangın Çipras ateist olduğu için çıktı “ diyen bu pisikopat pikosposun yanına, bizdeki tüm din cambazların resimlerini koyarsanız..yanılmazsınız" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Mora (Peloponez) Yarımadası'ndaki Kalavryta bölgesinin piskoposu Amvrosios, Yunanistan'da 80'den fazla kişinin ölümüne yol açan yangının "Çipras'ın ateist olması sebebiyle" çıktığını söyledi.

"Ateist Başbakan Aleksis Çipras Tanrı'nın öfkesini çekiyor" diyen psikoposun bu ifadeleri, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

Görüşlerini kişisel blog hesabından paylaşan Amvrosios, "SYRIZA'nın ateistleri genel felaketin sebepleri. Onların ateistlikleri, Tanrı'nın gazabını çekiyor " ifadelerini kullandı.

Psikoposun bu çıkışı, diğer Ortodoks din adamları da dahil olmak üzere sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından kınandı.

Atina Başpiskoposluğu ise salı günü yaptığı açıklamada, Amvrosios'un 'sadece kendi kişisel görüşünü ifade ettiğini' söyledi.