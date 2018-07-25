Yunanistan'daki yangın faciasında 'Takvim'in ayıbı'

Takvim gazetesi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da iki büyük ormanda başlayan ve sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği yangılara ilişkin olarak, hazırladığı haberinde 'Yananistan' başlığını attı.

Gazete, ilk sayfada yer verdiği haberinde "Komşu adeta cehennem ateşiyle sarıldı" ifadeleri kullanılırken haberinde devamında şu ifadelere yer verildi:

"Atina Mati'de başlayan orman yangını bir anda yayıldı. Evler arabalar ve hatta asfalt bile yandı. Alevlerden kaçanlar denize atladı. Onların da bir kısmının boğulduğu ortaya çıktı. Bilanço ağır: 76 ölü, 200 yaralı"