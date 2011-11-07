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Dünya

Yunanistan'daki Türk Başkonsolosluğu'na molotof

Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Başkonsolosluğu binası önünde bulunan polis kulübesine molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

07 Kasım 2011 02:00

T24 - Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Başkonsolosluğu binası önünde bulunan polis kulübesine molotofkokteylli saldırı düzenlendi.


Yunan medyası, Selanik'te Agiyu Dimitriyu caddesinde Atatürk'ün doğduğu evin de bulunduğu konsolosluk binasının önündeki polis kulübesi ile yine aynı bölgede bulunan bir polis otobüsüne, saat 03.00 sularında yüzleri maskeli kişiler tarafından molotofkokteylleri atıldığını duyurdu. Haberde, saldırıda sırasında bir Yunan polisinin elinden yaralandığı kaydedildi.


Polisin göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık verdiği olayda, kendilerini "iktidar karşıtı" olarak tanımlayan gruplardan oldukları tahmin edilen saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki başka grupların da çöp bidonlarını ateşe vererek caddeden geçen araçlara taş attıkları belirtildi. Saldırıda yaralanan Yunan polisine Türk Başkonsolosluğu tarafından geçmiş olsun dileğiyle çiçek gönderildiği öğrenildi. Selanik'te Türk Başkonsolosluğunun önündeki polis kulübesi daha önce de, yüzleri maskeli gruplar tarafından 3 kez molotofkokteylli saldırıya uğramıştı.

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