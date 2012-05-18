Yunanistan'daki olimpiyat meşalesini çaldılar

Yunanistan'da, Mora Yarımadası'ndaki tarihi Olimpia kasabasında muhafaza edilen kolleksiyon değeri büyük Olimpiyat meşalesi çalındı.

Yunan medyası, Helsinki Olimpiyat oyunlarında kullanılan 22 meşaleden biri olan ve 300 bin avro kolleksiyon değeri bulunan meşalenin çalındığının Yunanistan Olimpiyat Komitesi'ne (HOC) bildirildiğini duyurdu.

Haberlerde, Olimpia Belediye Sarayı'nda sergilenen meşalenin, kısa süre önce Olimpia Müzesi'nde gerçekleştirilen soygun sırasında çalınmış olabileceği tahmin edildiği belirtilirken, Olimpiyat Komitesi'nin, olayla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadığı, telefonlara da cevap vermediği bildirildi.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Helsinki'de 1952'de gerçekleştirilen olimpiyat oyunları için sadece 22 meşale üretildi.

Meşalelerin kıvrımlı huş sapı üzerinde 600 gramlık gümüş başlık bulunuyordu. Oyunlar sonrasında Olimpiyat ve diğer spor kuruluşlarına sunulan bu meşalelerden 2 adet de tarihi Olimpiya Müzesi'ne verildi.

Paris'te, 2011 yılında bir müzayedede satışa sunulan bu meşalelerden biri 300 bin avroya alıcı bulmuştu.

Yunanistan'da, Mora yarımadası'ndaki ünlü Olimpia Müzesi, şubat ayında soyulmuştu. Olimpia Arkeoloji Müzesi'ne giren iki hırsız 60 ila 70 arasında tarihi eseri çalarak kaçmıştı.