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Dünya

Yunanistan'daki genel grevde halk polisle çatıştı

Yunan halkı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinin tasarruf önlemlerini protesto etti

26 Eylül 2012 21:40

 

Yunanistan'da kamu harcamalarında yapılacak 11,5 milyar avroluk kesinti paketi ve sert kemer sıkma önlemlerinin protesto edildiği grev ve protestolarda yüzü maskeli gruplar polisle çatıştı.
 
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Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan troyka heyetinin isteğiyle hükümet tarafından 2013-2014 yılı için alınan tasarruf önlemlerini protesto eden kamu ve özel sektör çalışanlarının gösterilerinde olaylar çıktı.
 
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Sintagma Meydanı'na gelerek parlamento ve hükümet binalarını koruyan polislere taş, şişe ve molotof kokteyli atan yüzü maskeli gruplara polis gaz bombaları ile yanıt verdi.
 
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Gaz bombaları ve göz yaşartıcı spreylerle parlamentonun bulunduğu meydandaki grubu dağıtan polis ile göstericiler arasında, meydana çıkan caddelerde çatışmalar sürüyor. Ara sokaklara kaçan göstericilerin caddelerdeki çöpleri ateşe verdiği görüldü.
 

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