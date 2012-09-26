Yunanistan'daki genel grevde halk polisle çatıştı

Yunanistan'da kamu harcamalarında yapılacak 11,5 milyar avroluk kesinti paketi ve sert kemer sıkma önlemlerinin protesto edildiği grev ve protestolarda yüzü maskeli gruplar polisle çatıştı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan troyka heyetinin isteğiyle hükümet tarafından 2013-2014 yılı için alınan tasarruf önlemlerini protesto eden kamu ve özel sektör çalışanlarının gösterilerinde olaylar çıktı.

Sintagma Meydanı'na gelerek parlamento ve hükümet binalarını koruyan polislere taş, şişe ve molotof kokteyli atan yüzü maskeli gruplara polis gaz bombaları ile yanıt verdi.

Gaz bombaları ve göz yaşartıcı spreylerle parlamentonun bulunduğu meydandaki grubu dağıtan polis ile göstericiler arasında, meydana çıkan caddelerde çatışmalar sürüyor. Ara sokaklara kaçan göstericilerin caddelerdeki çöpleri ateşe verdiği görüldü.