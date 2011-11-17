-Yunanistan'da 60 milyar avro vergi kaçağı var BRÜKSEL (A.A) - 17.11.2011 - Avrupa Birliğinin Yunanistan'da kamu sektörünün yeniden yapılandırılması için görevlendirdiği heyet 60 milyar avroluk vergi kaçağı tespit etti. AB'nin Yunanistan görev gücü başkanı Horst Reichenbach, hazırladığı raporda, kaçırılan ya da toplanamayan vergilerin Yunanistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 25'ine yaklaştığını bildirdi. Yunan gelir idaresinin bütünüyle yeniden yapılandırılmasını isteyen Reichenbach, 8 milyar avroluk kaçağın kısa vadede ve 22 milyar avronun orta vadede tahsil edilebileceğini, mahkemelik olan kalan 30 milyar avro için ise yıllar gerekeceğini belirtti.