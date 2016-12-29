Yunanistan'da Yüksek Mahkeme 8 darbeci askerin itirazını görüşecek

15 Temmuz gecesi Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye’ye iadesi ile ilgili Yunanistan Yüksek Mahkemesi’ne (Arios Pagos) yapılan itiraz başvurularının 10, 11 ve 13 Ocak tarihlerinde görüşüleceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, mahkeme tarafından haklarında iade talebi reddedilen darbeci 5 asker ile ilgili karara itiraz ve ve Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verilen 3 darbeci askerin temyiz başvuruları, Yüksek Mahkeme’nin Ceza Dairesi’nde 10, 11 ve 13 Ocak’ta görüşülerek karara bağlanacak.

Bu arada, darbecilerin avukatları Hristos Milonopulos ve Omiros Zelios’un, tarafların yaptığı iki ayrı başvurunun birbiriyle alakalı olduğunu iddia ederek, aynı duruşmada görüşülmesi için Yüksek Mahkeme savcılığına yazılı talepte bulunduğu bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Yunan avukatların talebinde “avukatlara ve şahitlere kolaylık sağlanması ve hızlı yargılama yapılması” gibi gerekçeler öne sürdüğü belirtildi.