-Yunanistan'da Yeniden Troyka Krizi ATİNA (A.A) - 04.10.2011 - Yunanistan'da, başkent Atina'da incelemelerini sürdüren Avrupa Birliği (AB) – Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Troyka'sının, bütçedeki açığın azaltılmasıyla ilgili yeni önlem talebinde bulunması üzerine, hükümet ile yeniden anlaşmazlık çıktığı bildirildi. Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Atina'daki incelemeleri çerçevesinde çeşitli bakanlıklarla temaslarda bulunan Troyka'nın, bütçedeki açığın 2011-2012 döneminde daha da azaltılması amacıyla, özel sektörde maaşların düşürülmesiyle ilgili talebi Başbakan Yorgo Papandreu tarafından sert tepkiyle karşılandı. Troyka'nın bu talebine itiraz eden Papandreu yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da, ulusal toplu iş sözleşmeleri ve işçileri koruyan prosedürler var. Biz Hindistan değiliz, olmaya da niyetimiz yok" dedi. Haberlerde, dün akşam saatlerinde Çalışma Bakanı Yorgos Kutrumanis ile biraraya gelen Troyka'nın, özel sektördeki toplu iş sözleşmesi iptal edilerek, daha düşük maaşlarla yeni bir sözleşme yapılmasını, bunun mümkün olmaması durumda da, yeni bir yasa çıkarılarak asgari maaşların düşürülmesi talebinde bulunduğu belirtildi. Troyka'nın, kamu sektörünün ardından özel sektördeki maaşları da "Çin yevmiyesine dönüştürmeye çalıştığı" ifade edilen haberlerde, hükümetin bu konudaki itirazlarını sürdürmesi durumunda, Troyka ile yeni bir krizin kaçınılmaz olduğu belirtildi. Bu arada, Yunanistan Hükümet Sözcüsü İlias Mosialos, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmelerinin iptal edilmesi olasılığı bulunduğunu belirterek, "Hükümetin, işletmelerin rekabetini etkileyen her türlü faktörü incelediğini ve toplumsal taraflar arasındaki diyalogu teşvik ettiğini" söyledi. Yunanistan'da, daha önce de, Troyka'nın, bütçedeki açığın kapatılmasıyla ilgili önerilerinin hükümet tarafından kabul edilmemesi üzerine anlaşmazlık çıkmış, Troyka yetkilileri bundan sonraki gelişmelerle ilgili kararın AB ülkeleri liderlerine ait olduğunu belirterek Atina'dan ayrılmıştı.