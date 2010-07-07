T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da yarın genel grev var

Yunanistan yarın greve giriyor. Kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik grev yapma kararı aldıklarını açıkladı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, "hükümetin sosyal güvenlik yasa tasarısını" protesto etmek amacıyla yarın 24 saatlik grev yapma kararı aldıklarını açıkladı.


Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin (PAME) çağrısıyla yapılacak greve, kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra yazılı ve görsel basın mensupları, doktorlar, bankacılar, avukatlar, gümrük ve vergi memurları, tüm toplu taşıma araçları, liman ve hava yolu çalışanlarının katılacağı belirtildi.
Gazetecilerin grevi çerçevesinde yarın saat 06.00'dan itibaren 24 saat süreyle televizyon ve radyo istasyonlarında haber bültenleri yayımlanmayacağı, haber ağırlıklı internet sitelerinin sayfalarını yenilemeyeceği, basın toplantılarının iptal edileceği kaydedildi.


Yazılı basın çalışanlarının grevinin de cuma günü gazete bayilerinin raflarının boş kalmasına yol açacağı açıklandı.


Öte yandan devlet dairelerinde müşteri hizmetlerinde aksamalar olacağı, hastanelerde yalnız acil durum ve güvenlik ekiplerinin görev yapacağı, mahkemelerde duruşmaların erteleneceği belirtildi.
Şehir içi sefer yapan otobüs, troleybüs, tramvay, metro ve banliyo trenlerinin çalışmayacağı, gemilerin limanlarda bağlı kalacağı kaydedildi.


Hava yolu taşımacılığı çalışanlarının greve 10.00-14.00 saatleri arasında 4 saatlik iş durdurma eylemiyle destek vermeleriyle birlikte, iç ve dış hatlarda yapılması planlı onlarca seferin iptal edildiği öğrenildi.


Bu arada Atina kent merkezinde, ADEDY ile GSEE'nin yanı sıra PAME'nin de organize ettiği 2 ayrı protesto gösterisi yapılacağı açıklandı.


Yunanistan'da çalışanlar, aynı gerekçeyle geçen haftalarda da 24 saatlik grevler yapmıştı.
Parlamentoda yarın onaylanması beklenen sosyal güvenlik yasa tasarısının, 2018 yılından itibaren emekli maaşlarında yüzde 7 oranında kesinti yapılmasını öngördüğü açıklanmış, emeklilik yaşı ve süresi artırılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24