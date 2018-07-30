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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da yangınzedeler hükümete tepkili

Yunanistan'da Atina yakınlarında çıkan yangında evlerini kaybedenler hasarın bu boyuta ulaşmasından hükümeti sorumlu tutuyor.

30 Temmuz 2018 21:49

Yunanistan'da en az 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Atina yakınlarında çıkan yangında evlerini kaybedenlere göre hasarın bu boyuta ulaşmasından hükümetin sorumluluğu bulunuyor. Ancak hükümet kundaklama emarelerine dikkat çekiyor ve sahil kesimlerinde tehlikeli bölgelere kaçak inşa edilen binaların durumu daha da zorlaştırdığını kaydediyor.

Yunanistan'da 2007 yılından beri yaşanan bu en büyük yangın felaketinde hayatını kaybeden 91 kişinin yanı sıra 180'den fazla kişi yaralanmıştı. 2007'deki yangında 77 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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