Yunanistan'da yangın kontrol altına alındı; ölü sayısı en az 83

T24 Haber Merkezi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan orman yangınları sonucunda şu ana kadar en az 83 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı en son açıklamada 187 kişinin yaralı olduğunu bildirirken 23'ünün çocuk olduğunu kaydedildi. Pentelis bölgesinin belediye başkanı Dimitris Stergiou, Thema 104.6 radyosuna yaptığı açıklamada yangının eski model elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle başladığını iddia etti.

İtfaiye teşkilatından son yapılan açıklamaya göre, ölü sayısının 83'ye yükseldiği belirtildi. 83 kişiden şimdiye kadar 30'nun kimlik tespiti yapıldı. Ölü sayısının artabileceği endişesi devam ederken, ağır yaralanan 60 hasta yoğun bakımda yoğun bakımda bulunuyor.

Maraton ve Rafina Belediyelerinin tahminlerine göre, yaklaşık 2.000 ev tamamen yandı. Rafinas-Pikermiou Belediye Başkanı Vangelis Bournous'a göre, Mati yüzde 98, Kokkino Limanaki yüzde 50 oranında yandı. Bakanlığa göre ise, denetlenen 2 bin 489 binadan 1218'i (yüzde 48,93) yaşanmaz halde.

Yangının çıktığı bölgedeki evlerde kayıp arama ve kimlik tespiti çalışmaları devam edilirken aramalara denizde de devam ediliyor. Mati, Rafina ve Nea Vunca'da yangının tamamen söndüğü bildirilirken, Kalitehnipoli ve Kineta bölgesinde yangının küçük çaplı devam ettiği belirtildi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, bugün yangın çıkan bölgelerden biri olan Rafina'da belediye binasına ziyarette bulundu. Açıklama yapan Kammenos, bölgede olası bir sel felaketine karşı önlemler aldığını belirterek, ağaçlandırma ve altyapı çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Vatandaşlardan Kammenos'a tepki

Kammenos, Nea Vunca'daki spor merkezinin de yeniden inşa edileceğini kaydederek, "Yurtdışından büyük bir dayanışma var. Toplanan yardımlarla tüm evleri yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Bölgeye ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Kammenos', vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri Kammenos'a "Bizi Tanrı'nın merhametine bıraktınız" dedi.

Mitsotakis Mati'yi ziyaret etti

Yunanistan Ana Muhalefet Partisi lideri Kiryakos Mitsotakis, Mati'yi ziyaret etti.

Atina'daki Türk'ün Facebook'tan yardım çağrısı

Yunanistan'da çıkan yangın sonucunda Atina'da yaşayan Emre Kaptan, Facebook'ta üyesi olduğu 2 bin kişilik gruptan yardım çağrısı yaptı. News247.gr'de yer alan haberde Kaptan'ın Facebook'taki grupta yaptığı yardım çağrısına yer verildi.

Haberde, 1,5 yıldır Atina'da yaşayan Kaptan'ın Atina'daki yangın duyduğunda iki dakika bile düşmediğini kaydetti. Facebook sayfasında Atina'da yaşayan Türkler ile iletişime geçerek, dayanışma örneği gösterildi.

News247.gr'ye konuşan Kaptan, "Atina'da Yaşayan Türkler sayfasının bir üyesiyim. Yangın olduğunu duyduğum zaman yardım etmek istedim." dedi.

Kaptan'ın, Facebook'tan yaptığı paylaşım şöyle:

Yunanistan'da hayatını kaybedenler için Gökçeada'da anma

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Türk ve Rumlar, Yunanistan’daki yangında hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde akşam saat 20.00’de gerçekleşen etkinliği İstanbul’dan Gökçeada’ya yazları gelerek kalan Turan Kotan isimli Türk vatandaşı organize etti.

Türkiye’nin komşu ülkesi Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki feci yangında hayatını kaybedenleri anma törenine Ada’da yaşayan Türk ve Rum vatandaşları katıldı. Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak, Yunan halkının acılarını paylaştıklarını ifade eden dövizler taşıyan katılımcılar, yangında ölenler için saygı duruşunda bulundu.

Türkler, ölenlerin ruhuna Fatiha okurken, Rumlar ise Gökçeada merkezindeki kilisenin bahçesine yaktıkları mumları bırakıp, dua etti.