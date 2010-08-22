-YUNANİSTAN'DA VİRÜS 8 CAN ALDI ATİNA (A.A) - 22.08.2010 - Yunanistan'da Batı Nil Virüsü (WNV) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Yunan basını, ülkede hızla artış gösteren vaka sayısının da 92'ye çıktığını duyurdu. Tümü kuzey Yunanistan'da görülen vakalardan 37'sinin tedavilerinin halen devam ettiği, 44 hastanın ise taburcu oldukları kaydedildi. Haberlerde, bazı hastaların da tedavilerinin evlerinde yapıldığı belirtildi. Yaygın olarak ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, ciltte kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi semptomlarla görülen WNV'nin, özellikle bazı sivrisinekler aracılığıyla memelilere bulaştığı açıklanmıştı. Bunun dışında kan yolu, organ ve doku nakilleriyle de bulaşan virüsün, normal koşullarda kendini göstermediği ve çoğu zaman farkına varılmadan atlatıldığı kaydedilirken yaşlılar, çocuklar, hamileler ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ise beyin iltihaplanmasına ya da beyni ve omuriliği çevreleyen zarlarda iltihaplanmaya yol açabildiği belirtilmişti.