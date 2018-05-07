Yunanistan'da vatandaşların yüzde 87'si Türkiye'yi ‘düşman' olarak görüyor

Yunanistan’da yapılan bir ankette, vatandaşların yüzde 87’si “Arnavutluk, FYRO Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye arasından hangi ülkeleri düşman gördükleri” sorusuna Türkiye yanıtını verdi.

Ahval’den Evren Dede’nin aktarımına göre, ulusal yayın yapan Ethnos gazetesinin pazar günü yayımladığı ve Prorata kamuoyu araştırma şirketinin Alternatif Politikalar Enstitüsü (ENA) adına gerçekleştirdiği anketin sonuçları Türkiye ile Yunanistan arasındaki son aylardaki gerginliğin Yunan halkında iki ülke arasında sıcak çatışma yaşanabileceği endişesine yol açtığını ortaya koydu. Dede’nin haberine göre, ankete katılan Yunan vatandaşları şu değerlendirmelerde bulunuyor: