Yunanistan'da turizmciler de greve gidiyor

T24- Yunanistan'da turizm sektöründe çalışanlar, Haziran ayında açıklanan kemer sıkma politikalarını protesto etmek için iki ayrı grev gerçekleştireceklerini söyledi.



Turizm sektörünün yapacağı eylemlerin daha önce gerçekleşen grevler yüzünden sıkıntı yaşayan Yunan ekonomisinin can damarlarından biri olan sektöre büyük bir zarar vermesi bekleniyor.



Turizm sektörü çalışanlarının üyesi olduğu sendikalar, grevlerin Yunanistan turizm sektörünün en çok iş yaptığı yaz aylarında da devam edeceğini belirtti.



Turizm sektörü Yunanistan’ın istihdamının yüzde 20’sini oluştururken, 240 milyar Avro'luk ekonomik büyüklüğün yaklaşık yüzde 18’sine denk geliyor.



Rezervasyonlar iptal edildi



Hürriyet'in haberine göre kemer sıkma politikalarını protesto etmek için gerçekleştirilen ve zaman zaman şiddetli çatışmalara dönüşen eylemler, ülkeye seyahat etmeyi planlayan turistlerin daha önceki yaptırdıkları rezervasyonları iptal etmelerine neden olmuştu.



Atina’da 5 Haziran’da düzenlenen ve üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan eylemlerin ardından, şehirdeki otellerde 30 bin kişilik rezervasyon iptal edilmişti.



Otel sahipleri, bu yıl için gelirlerinde büyük kayıplar beklerken, euronun dolar karşısında son dört yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen, tur operatörleri Yunanistan paketlerinin satışlarında gözle görülür bir düşüş yaşandığının altını çizdi.



Turizm sektöründe çalışanlar, 16 ve 30 Haziran’da dört saatliğine iş bırakacaklarını belirtti.



Yunanistan Turizm Sektörü Çalışanları Sendikası’nın Başkanı Leonidas Karathanassis, “Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu anlıyoruz ancak bu çalışanların hiçbir hakları olmadığı anlamına gelmiyor” dedi.