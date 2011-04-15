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Dünya

Yunanistan’da Sağlık Bakanı’na saldırı

Loverdos'un katıldığı bir etkinliği basan göstericiler, Loverdos'un yanındakiiki kişiyi hastanelik etti...

15 Nisan 2011 03:00

T24 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Sağlık Bakanı Andreas Loverdos'un katıldığı bir etkinliği basan göstericiler, Loverdos'un yanındakiiki kişiyi hastanelik etti.

Yunan medyası, Sağlık Bakanı Andreas Loverdos'un, Ayos Anargiros Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinliğe geldiği sırada, yaklaşık 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını, bakanın korumalarıyla göstericiler arasında çıkan kavgada, Loverdos'un danışmanlarından Dimitris Kostandopulos ile Anargiros belediye meclisi üyesi Polidoras Pelekis'in yaralandığını kaydetti. 

Haberlerde, yaralananlar hastaneye kaldırılırken, saldırganların Sol İttifak partisi Siriza ile Andarsia taraftarları olduklarını belirttikleri bildirildi. 

Olayın ardından kısa bir konuşma yaparak etkinliği terk eden Loverdos'un, "Yorgo Papandreu ile bakanlarının korkmadıklarını" belirterek, "hükümetin görevini yapmasına kimsenin engel olamayacağını" ifade ettiği kaydedildi.



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