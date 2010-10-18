-YUNANİSTAN'DA RESTORANLAR SİGARA YASAĞINA KARŞI ATİNA (A.A) - 18.10.2010 - Yunanistan'da restoran işletmecilerinin, mali durumlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle sigara yasağına karşı çıkma kararı aldıkları bildirildi. Yunan medyası, Restoran İşletmecileri Federasyonunun aldığı kararla, kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağının görmezden gelinmesinin planlandığını duyurdu. Sözkonusu yasağın ekonomik açıdan ciddi sorunlar yarattığına dikkati çeken işletmecilerin, ülkede etkili olan mali kriz de göz önünde bulundurulduğunda, cirolarında yüzde 30'a ulaşan düşüşler olduğunu söyledikleri aktarıldı. Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mihalis Timosidis'in de bugünden itibaren restoranlarına kül tablalarını yerleştireceklerini açıklayan işletmecilere, ''yasağın uygulanmasına devam edileceği'' uyarısında bulunduğu belirtildi. Tüm ülkede 1 Eylül itibariyle sigara yasağı uygulamasına geçilmişti. Toplu taşıma araçları dahil, hiçbir kapalı alanda tütün ürünlerinin kullanılamayacağı duyurulmuştu. Yasağa karşı çıkılması halinde sert yaptırımlar uygulanacağı, yasağa uymayanların ağır para cezalarına çarptırılacakları kaydedilmişti. Para cezalarının vatandaşlar için 50-100 avro olacağı, yasağa uymayan işyeri sahipleri, şirket yöneticileri ve diğer sorumlular için 500 avrodan başlayarak 10 bin avroya kadar çıkabileceğine dikkat çekilmişti. Yasaya uymayan işyeri sahiplerinin dördüncü cezalarından sonra işyerlerinin 10 gün süresince kapatılması, beşincisindeyse çalışma izinlerinin iptali gibi önlemlere de yer verilmişti.