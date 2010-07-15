-YUNANİSTAN'DA POLİS PROTESTOSU ATİNA (A.A) - 14.07.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, polis, liman polisi ve itfaiyeciler, sosyal güvenlik yasasını protesto gösterisi yaptı. Başkentin, Yunan Parlamentosu'nun da bulunduğu ''Sindagma'' Meydanı'nda saat 18.30 sularında toplanan göstericiler, sosyal güvenlik yasasının emeklilik koşullarını olumsuz etkileyeceğini savundular. Göstericiler ayrıca, ''Yaşam ve çalışma koşullarına sözkonusu yasa ile yapılan haksız saldırıyı durdurmak amacıyla mücadelelerini sürdüreceklerini'' de dile getirdiler. Parlamentoda geçtiğimiz gün onaylanan sosyal güvenlik yasasının, 2018 yılından itibaren emekli maaşlarında yüzde 7 oranında kesintiye gidilmesini öngördüğü açıklanmış, emeklilik yaşı ve süresi artırılmıştı. Öte yandan, yarın da Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'nun (ADEDY) çağrısıyla, 11.00'dan başlayarak mesai bitimine kadar kamu çalışanlarının iş durdurma eylemi yapacakları kaydedildi. Çalışanların, amaçlarının hükümetin bütçe açığını daraltma çalışmaları çerçevesinde uygulamaya koyduğu ekonomik reformları protesto etmek olduğu belirtildi.