Yunanistan’da polis, mülteci kampına ve klinikteki hastalara müdahale etti!

Sınır Tanımayan Doktorlar, Yunanistan Idiomeni’deki mülteci kampında düzenlenen protestoya polisin biber gazıyla müdahale ettiğini açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar, bugün internet sitelerinden yaptıkları açıklamada, biber gazının kliniklerini de etkilediği, kliniği bir günlüğüne tahliye etmek zorunda kaldıkları belirtti.

Kamptaki doktorlardan Dr. Anne Leegaard, Bianet’e yaptığı açıklamada, Idiomeni’nin koşullarının kötü olduğunu, bu durumun psikolojik hastalıkları ve stres kaynaklı olabilecek fizyolojik hastalıkları beraberinde getirdiğini söylemişti.

Leegaard, “Kampta korunmasız durumdalar. Hijyen koşulları kötü. Barınma koşulları da insani değil. Tuvalet ve duşa erişimleri var ama fazlası yok. En çok ishal gibi beslenme ve yaşam koşulları nedeniyle oluşan hastalıkları tedavi ediyoruz” dedi.

MSF Mart 2015’ten beri Idiomeni’de tedavi ve psikolojik destek hizmeti veriyor.