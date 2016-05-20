Yunanistan’da polis, mülteci kampına ve klinikteki hastalara müdahale etti!

Sınır Tanımayan Doktorlar, Yunanistan Idiomeni’deki mülteci kampında düzenlenen protestoya polisin biber gazıyla müdahale ettiğini açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar, bugün internet sitelerinden yaptıkları açıklamada, biber gazının kliniklerini de etkilediği, kliniği bir günlüğüne tahliye etmek zorunda kaldıkları belirtti.
Kamptaki doktorlardan Dr. Anne Leegaard, Bianet’e yaptığı açıklamada, Idiomeni’nin koşullarının kötü olduğunu, bu durumun psikolojik hastalıkları ve stres kaynaklı olabilecek fizyolojik hastalıkları beraberinde getirdiğini söylemişti.
Leegaard, “Kampta korunmasız durumdalar. Hijyen koşulları kötü. Barınma koşulları da insani değil. Tuvalet ve duşa erişimleri var ama fazlası yok. En çok ishal gibi beslenme ve yaşam koşulları nedeniyle oluşan hastalıkları tedavi ediyoruz” dedi.
MSF Mart 2015’ten beri Idiomeni’de tedavi ve psikolojik destek hizmeti veriyor.
Bir yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı
Makedonya sınırından geçmek için uzun süredir Idiomeni’deki derme çatma kampta kalan mültecilerin yüzde 60’ının kadın ve çocuk olduğunu açıklayan MSF, dünkü olayla ilgili şu bilgileri verdi:
“18 Mayıs’ta öğleden sonra mültecilerin protestosuna tanık olduk. Kamplarda sıkışmış durumdaki bazı mülteciler, bir tren vagonuna bindi, vagonu iterek Makedonya sınırına doğru sürüklediler."“Yunanistan polisi protestoyu durdurmak için kampa biber gazı atarak müdahalede bulundu. Biber gazı MSF kliniği de etkiledi, beşi çocuk 12 hastayı kısa süreliğine tahliye etmek zorunda kaldık. Doktorlar tedaviye kamp alanının dışında devam etti.”
Ortam yatıştığında, MSF çalışanları kamptakilere 240 litre su dağıttı. Polis müdahalesi tekrar başladığında daha fazla polis getirildi. Aralarında çocukların da olduğu yüzlerce mülteci korkarak kampı terk etti. MSF çalışanları da güvenlik sebebiyle Idiomeni’den çıkarıldı.”
“AB’nin insanlıkdışı politikalarının sembolü”
MSF Saha Koordinatörü Cristian Reynders ise olayı şöyle anlattı:
“Çaresiz bir durumdaydık. Biber gazı kliniğe girdiğinde hastaları kamp dışına taşıdık. Hastalardan beşi çocuktu, bazılarının taşınması gerekti. Bir yaşındaki bebeği hastaneye gönderdik, diğer hastaları tedaviye devam ettik.”
Yüzlerce kadın ve çocuğun kaçtığını gördük. Dün gece hiç uyumadım. Bu denli yardıma ihtiyacı olan insanları bırakıp gitme kararı almak çok zordu.
Avrupalı liderleri bu insanları kapalı sınır kapıları önünde, insanlıkdışı koşullarda tek etti. Her geçen gün daha çaresiz oluyorlar. Resmi mültecilik başvurusu yapacak ya da aileleriyle bir araya gelebilecek koşulları yok. Mültecilere hiçbir insani alternatif sunulmadı. Idiomeni Avrupa Birliğinin insanlıkdışı göç politikalarının sembolü oldu.”