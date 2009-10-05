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Dünya

Yunanistan'da PASOK seçim zaferi kutluyor

05 Ekim 2009 01:22

Yunanistan'da bugün yapılan genel seçimlerde açıklanan sonuçlara göre, PASOK, yarışı, Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) 7,73 puan önünde götürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde oyların yüzde 25,03'ünün sayıldığı ve PASOK'un yüzde 43,48 YDP'nin ise yüzde 35,75 oranında oy aldığının belirlendiği, kaydedildi.

Açıklamada, seçimlerin bu oy oranlarıyla sonuçlanması halinde, PASOK'un 300 sandalyeli parlamentoda 158, YDP'nin ise 97 milletvekili olacağı bildirildi.

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) oyların 7,01, Radikal Sol İttifak ve Sol Koalisyon'nun (SYRİZA) 4,11 ve Ortodoks Halk Birliği'nin (LAOS) 5,36'sını aldığı, Çevreci Yeşiller Partisi'nin (EP) ise 2,19 oranında oy aldığı kaydedildi.

Yunanistan'da yüzde 3 oranında ülke barajı uygulaması bulunuyor.

Bu arada, PASOK taraftarları genel merkez binası önünde zafer kutlamalarına başladı. Zafer sloganları atan kalabalık arasından zorlukla geçerek genel merkeze gelen PASOK lideri Yorgo Papandreu'nun kısa bir süre sonra halka seslenmesi bekleniyor.

Yunan televizyonları, PASOK'un bir seçim zaferi kazandığını, YDP'nin ise hezimetle karşı karşıya olduğu yorumunu yaptı.

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