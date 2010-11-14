-YUNANİSTAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI ATİNA (A.A) - 14.11.2010 - Yunanistan'da bölge valileri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimlerin bugün yapılan ikinci turunda oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. İki tur halinde gerçekleştirilen seçimlerde, seçmenlerden 15 bin 224'ü AB ülkelerinin vatandaşları, 2 bin 652'si yabancı uyruklu Yunan kökenliler, 9 bin 932'si ise ülkede yasal olarak yaşayan, ikamet iznine sahip göçmenlerden oluşuyor. Yunanistan İçişleri Bakanlığı, 18 yaşını dolduran her Yunan vatandaşının oy vermesinin zorunlu olduğu seçimlerde yeni seçmen sayısını 110 bin 904 olarak açıkladı. -ANAHTAR BÖLGELER- Ülkede 7 Kasımda yapılan ilk tur seçimlerde anamuhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP) 6 , iktidar PASOK Partisi 7 valilikte yarışı önde götürdü. İktidar ve ana muhalefetin önem verdiği Atika bölge valiliği için seçimler, PASOK'un adayı Yannis Sguros'un yüzde 24.07, YDP adayı Vasilis Kikilias'ın yüzde 20,51 oy oranında kalmasıyla ikinci tura taşındı. Seçimlerin ikinci turunda, ilk turda belediye başkanı seçilemeyen başkent Atina ile ikinci büyük kent Selanik'teki gelişme ilgi odağı haline geldi. -BATI TRAKYA- Bu arada, Batı Trakya'da, İskeçe'deki Mustafçova (Miki) Belediyesi ile Rodop ilindeki Kozlukepir (Aryana) belediyelerinde Türk başkan adayları kendi aralarında, Susurköy-Yassıköy (İasmos) belediyesinde ise İsmet Kadı ikinci turda Yunanlı aday Kiryakos Amucas ile yarışıyor. İkinci tur seçimlerde, çoğunu Türklerin oluşturduğu Yassıköy Belediyesinde seçimleri İsmet Kadı'nın kazanması durumunda Batı Trakya'da üç Türk belediye başkanı olacak. Kadı, ikinci tur seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, seçimlerin kritik olduğunu ifade ederek, ''Halkın gerekeni yapmasını bekliyoruz'' dedi. -YENİ SEÇİM SİSTEMİ- Diğer yandan, yerel seçimlerde uygulanan yeni sistem uyarınca ülkedeki 54 valilik, 910 belediye ve 104 muhtarlık lağvedilerek bunların yerine 13 bölge valiliği ile 325 belediye başkanlığı kuruluyor, belediye meclisi üyelerinin sayısı 16 bin 150'den 9 bin 257'ye indiriliyor. Lağvedilen il genel meclislerinde görev yapan bin 496 üye yerine ise bölge valiliği meclisinde görev yapacak 713 kişi seçilecek. Yunan hükümeti, yerel yönetim meclislerinde görev yapanların sayısının yüzde 50'ye yakın oranda azaltılmasının kamu harcamalarında önemli oranda tasarrufa gidilmesini sağlayacağını açıklamıştı. -OY VERMEK ZORUNLU- Yunanistan'da seçimlere katılım oranının artırılması için zorunlu oy kullanma sistemi yürürlükte bulunuyor. Söz konusu uygulama gereği, oy kullanmayan kayıtlı seçmenler, her ne kadar bugüne dek örneği görülmediyse de bir aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Yunanistan seçim yasası, Meriç, İskeçe, Rodop ve 12 Adalar'daki seçim merkezlerine İçişleri Bakanlığınca Türkçe çevirmen atanmasını öngörüyor. Seçimlerden 2 ay önce İçişleri Bakanlığına ikamet adresine ilişkin bilgi vermemiş seçmenlerin oturdukları değil nüfusa kağıtlı oldukları yerleşim merkezinde oy vermeleri yükümlülüğü getiriliyor. Kayıtlı toplam 9 milyon 809 bin 177 seçmenin bulunduğu Yunanistan'da oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek.