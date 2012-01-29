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Dünya

Yunanistan’da orduya müdahale

AB, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcileri 130 milyar avroluk yardım karşılığında Yunan silahlı kuvvetlerinde toplu terhis istedi.

29 Ocak 2012 02:00

T24 - Yunanistan'da temaslarını sürdüren Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcileri (Troyka), 130 milyar avroluk yardım karşılığında Yunan silahlı kuvvetlerinde toplu terhis istedi.
 

Yunan medyası, yeni kredi anlaşmasının imzalanması için Troyka'nın, Başbakan Lukas Papadimos'tan, Yunan silahlı kuvvetlerinde zırhlı birlikler, uçaksavar silah sistemleri ve özel birliklerde görevli sözleşmeli paralı askerlerin topluca ordudan çıkarılmalarını istediğini duyurdu.


Harp okulları ile polis okullarına alınan öğrencilerin sayısının da azaltılmasını içeren Troyka'nın bu taleplerinin dün toplanan bakanlar kuruluna bir "ültimatom" şeklinde iletildiği belirtilen haberlerde, orduda geri kalanların maaşlarının daha fazla etkilenmemesi için, hükümetin Troyka'nın bu taleplerine sıcak baktığı belirtildi.



İstekleri 10 sayfa tuttu


Troyka'nın hükümete 10 sayfalık bir metin halinde sunduğu talepleri arasında Haziran ayına kadar devlete ait 2-3 büyük şirketin özelleştirilmesi, vergi kaçakçılığının önlenmesi, savunma ve sağlık alanlarındaki harcamaların kesintisi ile birçok devlet dairesinin birleştirilmesinin yanı sıra, 2015 yılına kadar 150 bin memurun işine son verilmesi, avukatlık, noterlik, mühendislik gibi mesleklerin tamamıyla serbestleştirilmesi ve emekli sandıklarının tek çatı altında toplanması gibi konular bulunuyor.


Troyka'nın bu talepleri, Yunan basını ile halkın büyük tepkilerine neden oluyor.


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