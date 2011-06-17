-YUNANİSTAN'DA ''KRİZ'' KABİNESİ ATİNA (A.A) - 17.06.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, yeni kabinesini belirledi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yorgo Petalotis, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na Dimitri Druças'ın yerine, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Stavros Lambrinidis'in, Maliye Bakanlığı'na şu ana kadar Savunma Bakanı olarak görevini yürüten Evangelos Venizelos'un, Savunma Bakanlığı'na ise bugüne kadar Venizelos'un yardımcısı olan Panos Beglitis'in atandığını açıkladı. Maliye Bakanlığı'na atanan Venizelos'un ayrıca Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapacağı bildirildi. Birçok bakan görev yerleri değişerek kabinede kaldı.