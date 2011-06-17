T24 LogoT24 Logo
Dünya

YUNANİSTAN'DA ''KRİZ'' KABİNESİ ATİNA (A.A)

17 Haziran 2011 13:28

-YUNANİSTAN'DA ''KRİZ'' KABİNESİ   ATİNA (A.A) - 17.06.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, yeni kabinesini belirledi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yorgo Petalotis, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na Dimitri Druças'ın yerine, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Stavros Lambrinidis'in, Maliye Bakanlığı'na şu ana kadar Savunma Bakanı olarak görevini yürüten Evangelos Venizelos'un, Savunma Bakanlığı'na ise bugüne kadar Venizelos'un yardımcısı olan Panos Beglitis'in atandığını açıkladı. Maliye Bakanlığı'na atanan Venizelos'un ayrıca Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapacağı bildirildi. Birçok bakan görev yerleri değişerek kabinede kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24