-Yunanistan'da kritik oylama ATİNA (A.A) - 27.09.2011 - Yunanistan'da, hükümetin mali krizle mücadele temelinde açıkladığı yeni sert önlemler çerçevesinde, taşınmaz mal varlıklarına ek vergi getirilmesini öngören yasal düzenlemenin bugün Parlamentoda oylanması bekleniyor. Yunan medyası, sözkonusu düzenlemenin, PASOK milletvekilleri arasında bölünmelere neden olduğunu belirttiği haberlerde, akşam saatlerinde yapılacak oylamanın iktidardaki PASOK için bir "crash test" (dayanıklılık testi) olacağını duyurdu. Sözkonusu düzenlemeye muhalefet partileri ile memur ve işçi sendikalarının da şiddetle karşı çıktığı belirtilen haberlerde, 300 sandalyelik parlamentoda 154 milletvekiliyle sınırlı bir çoğunluğa sahip olan ve önümüzdeki günlerde önlemlerle ilgili daha başka kritik düzenlemeleri de oylanmak üzere Parlamentoya getirmeye hazırlanan hükümetin, bu konuda açıkça itirazlarını belirten bazı milletvekillerinin aleyhte oy kullanması durumunda çok zor durumda kalacağı belirtiliyor. Taşınmaz mal varlıklarına ek vergi getirilmesiyle ilgili yasal düzenleme, Kilise'ye ve hayır kurumlarına ait mal varlıklarını muaf tutarak, elektriği olan tüm mal varlıklarına belirsiz bir süre için, bulunduğu bölgeye göre metre karede 20 Avro'ya kadar varan ek vergiler getirilmesini öngörüyor.