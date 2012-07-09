Yunanistan'da koalisyon hükümetinde çatlak

Yunanistan'da 17 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan koalisyon hükümeti, güvenoyu aldı. Hükümetteki ilk çatlak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Nikolaos Nikolopulos'un görevinden istifa etmesi ile yaşandı.

Yunanistan’daki koalisyon hükümeti, üç gün süren yoğun tartışmaların ardından parlamentonun güvenoyunu alarak aylardır sürmekte olan siyasi belirsizliğe son verdi. Koalisyonu destekleyen üç partinin bütün milletvekilleri, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalmasını isteyen hükümete güvenoyu verdi.

Hükümetteki ilk çatlak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Nikolaos Nikolopulos'un görevinden istifa ettiğini açıklaması ile yaşandı.

Nikolopulos yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yardım anlaşması şartlarının yeniden müzakere edilmesine ve çalışma alanındaki çarpıklıklara öncelik vermediği gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini belirterek, bu konuların ilk andan itibaren Troyka ile müzakere masasına getirilmiş olması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında, bu koşullar altında görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, istifasını Başbakan Andonis Samaras'a sunduğunu belirten Nikolopulos, Yeni Demokrasi Partisi'nde kalarak hükümeti desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

17 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan koalisyon hükümeti; Başbakan Samaras’ın muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi, Sosyalist Pasok ve Demokratik Sol partilerinden oluşuyor.

Samaras hükümeti, harcamalar konusunda hedeflere sadık kalma ve Yunanistan’ı Euro Bölgesi’nde tutmak için verilen 130 milyar Euro tutarındaki Avrupa Birliği yardım paketi karşılığında ekonomik reformlar yapma sözü verdi.