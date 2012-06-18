Yunanistan'da koalisyon görüşmeleri başladı

Yunanistan’da yapılan genel seçimleri çok az farkla kazanan Yeni Demokrasi Partisi’nin lideri Antonis Samaras koalisyon oluşturmak için görüşmelere başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Antonis Samaras, hükümet kurma görevini resmi olarak devralmak için bugün Cumhurbaşkanı Karolos Papoulias ile görüştü.

Samaras, AB ve IMF ile anlaşma sağlanan kurtarma paketinin şartlarında değişiklik yapılmasını talep edeceğini söyledi.

Seçimlerde ikinci gelen Syriza Partisi, kurtarma paketinin şartlarını reddetmiş ve buna muhalefet edeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı ile görüşen Samaras, “Herkesin dahil olduğu ulusal bir mutabakatın gerekli olduğunu” söyledi.

Popoulias, Anayasa uyarınca, Samaras'a hükümet kurması için üç gün verdi.

Papoulias derhal “bir hükümet oluşturmanın kategorik bir zorunluluk” olduğunu belirtti.

Alternatif formatta oynat

İşleyen bir koalisyon kurabileceğine inandığını belirten Samaras, bugün öğleden sonra Pasok Partisi’nin lideri Evangelos Venizelos ile görüşecek.

İki parti çoğunluk koalisyonu oluşturabilir ancak BBC’nin Atina muhabiri Mark Lowen, Samaras’ın güçlü bir halk desteği olan istikrarlı bir hükümet kurma umuduyla daha geniş bir koalisyon oluşturmaya çalışacağını söyledi.

Neredeyse tamamı sayılan oylara göre, Yeni Demokrasi oyların yüzde 29.7’sini (129 sandalye), Syriza yüzde 26.9’unu (71) ve Pasok ise yüzde 12.3’ünü (33) aldı.

Meclis’te 300 sandalye mevcut ve Yunanistan’da seçim kurallarına göre kazanan partiye ilave 50 sandalye veriliyor.

Ancak muhabirler seçmenlerin sadece yüzde 40’ının AB ve IMF ile anlaşılan kurtarma paketini desteklediğini aktarıyor

'En büyük garanti'

Lüksemburg başbakanı Jean-Paul Juncker, Avrupalı maliye bakanları adına yaptığı açıklamada "mali ve yapısal reformların devamı, Yunanistan'ın mevcut ekonomik ve sosyal zorluklarını atlatması için en büyük garanti" dedi.

ABD Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalmasının herkesin menfaatine olacağını belirtirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Samaras'ın galibiyetini kutlamak için kendisine telefon açtı.

Muhabirimize göre Samaras, Yunanların kurtarma paketini destekleyen bir partiyi seçerek daha fazla acıyı kabul ettiklerini iddia ederek, Brüksel'in paket koşullarını hafifletmesi için çaba gösterecek.

Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, kurtarma paketinin esasının tartışma konusu olmadığını, ancak zaman çerçevesi konusunda görüşülebileceğini söyledi.

Ancak, Alman devletinin bir başka temsilcisi olan Georg Streiter, Yunanistan'ın kararlaştırılmış reformları uygulaması gerektiğini belirtti.

Streiter, "Şu an Yunanistan'ı rahat bırakmanın zamanı değil" dedi.

Seçim galibiyetine piyasalardan gelen tepki karışık olsa bile, Avrupa banka hisseleri ciddi şekilde düşüş gösterdi.

Almanya'nın Commerzbank'ı 3% ve Fransa'dan BNP 2% düştü.

Uzmanlar belirsizliğin halen sürdüğünü söylüyor.