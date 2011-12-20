-Yunanistan'da kamu ödemeleri durduruluyor ATİNA (A.A) - 20.12.2011 - Yunanistan'da, kalkınma programındaki sapmalar nedeniyle kamu ödemelerinin en az yıl sonuna kadar durdurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Atina'da yayımlanan Elefterotipia gazetesi, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerinin (Troyka) Yunanistan'a tanıdığı süre içerisinde bütçedeki kara deliğin kapatılması için, vergi iadeleri dahil, her türlü kamu ödemelerini en az yıl sonuna kadar dondurulmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Elefterotipia, bu konudaki kararın, dün Maliye Bakanlığı'nda, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos başkanlığında hükümetin ekonomi kurmayları tarafından gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, bütçe ile ilgili gelirlerde olduğu kadar harcamalarda da yeni sapmaların olduğunun belirlenmesi üzerine alındığını belirtti. Bütçedeki sapmalarla ilgili ortaya çıkan yeni verilerin hükümette panik yarattığı ifade edilen haberde, sözkonusu toplantıda, Aralık ayının ilk 10 günündeki gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 oranında azalma olduğu, ocak-kasım arasındaki gelirlerde ise yeniden düzenlenen bütçeye göre 1,8 milyar Avro civarında açık bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.