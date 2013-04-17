Yunanistan'da kamu çalışanları grevde

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'nun (ADEDY) çağrısıyla yapılan grev çerçevesinde protesto gösterisi düzenleyen çalışanlar, Klathmonos Meydanı'ndan İdari Reformlar Bakanlığı'na yürüdü.

Bakanlık önünde bir süre "Sosyal nimetlerin iptaline hayır", "Hükümet-IMF- AB ve Troyka, kamu sağlığına ciddi zarar veriyor" sloganları atan göstericiler, eylemden sonra olaysız şekilde dağıldı.

ADEDY'nin yazılı açıklamasında, hükümetin bu kararının gelecek yıllarda devlet memurlarının kolaylıkla işten çıkarılmasına yol açtığı ve bunun Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edilerek, memurların kadro statüsüne son verilmek istendiği savunuldu.

Bu arada, hükümetin yürüttüğü reform politikasını protesto etmek amacıyla devlet hastanelerinde çalışan doktorlar da 24 saatlik greve gitti.